Rechaza Iglesia Católica modificación al Código Penal

La iglesia católica en Guerrero se pronunció en contra del aborto voluntario propuesto en el Congreso de la entidad por legisladores morenistas, al considerarlo un homicidio y llamó a alzar la voz ante esta iniciativa con la que se pretende modificar el código penal. El clero, invitó a los diputados locales a reflexionar ante la realidad y actuar con justicia.

A través de un firmado por los prelados católicos en el Mensaje a la Provincia de Acapulco con motivo de la XXXI asamblea Pastoral Provincial, expresó que “ ninguna persona, grupo, institución social o política puede justificar o exigir como derecho ol levantar a cabo la muerte de otro ser humano desde su concepción hasta su muerte natural”.

“Ante la iniciativa presentada al Congreso para modificar el código penal en materia del aborto, recomendamos a nuestros legisladores ya toda persona de buena voluntad a mirar la realidad, reflexionar a partir de ella y actuar en justicia”, señala.

“Ante la iniciativa actual que vulnera el derecho a la vida levantamos la voz , no sólo porque somos creyentes, sino porque es un derecho humano fundamental. No olvidemos que 'el aborto voluntario es un homicidio' (Papa Francisco. Audiencia General 15/septiembre/2021). La levantamos también a favor de todas las mujeres para que tengan acceso a una protección y promoción integral”, puntualiza.

En el documento firmado por Leopoldo González González Arzobispo de Acapulco ; Salvador Rangel Mendoza, Obispo de Chilpancingo-Chilapa; Dagoberto Sosa Arriaga, Obispo de Tlapa y Joel Ocampo Gorostieta, Obispo de Ciudad Altamirano, los representantes católicos “ lamentamos profundamente que frente a la aparente disyuntiva sobre no criminalizar a la mujer que aborta y preserva la vida del concebido no nacido, se pretende descartar al segundo, sin buscar la salvaguarda de ambos” .

Recordaron el mensaje difundido por el (Papa Francisco. Audiencia General 15/septiembre/ 2021) donde que “el aborto voluntario es un homicidio” y frecuente que levantar la voz, no sólo es porque somos creyentes, sino porque es un derecho humano fundamental. “ La levantamos también a favor de todas las mujeres para que tengan acceso a una protección y promoción integral ”, indica.

Reconocen que “ sin duda es más difícil garantizar la protección de la mujer y que se respeta el derecho a la vida tanto de la madre como del hombre o la mujer recién nacidos y todavía no nacidos, como un día fuimos Usted y yo. Es más difícil, pero es lo que hay que buscar”.

Refieren que “ el artículo primero de nuestra Constitución , al garantizar la igualdad de todo individuo, prohíbe expresamente cualquier discriminación motivada por la edad. La ley y la autoridad tienen como tarea proteger los derechos de todos, y en especial de quienes menos pueden defender, y el más fundamental es el derecho a la vida, reconocido por nuestra Constitución”.

Como católicos señalan que “a todos nos resulta claro que nadie puede ser asesinado por no tener unas semanas más de vida , por no tener unos meses más de vida, además cuestionan la existencia del ser humano desde el momento en que es concebido, lo considerando como un organismo humano que se desarrollará hasta su etapa madura, a no ser que la enfermedad o la violencia se lo impidan”.

“Explican que el aborto no consiste en interrumpir un embarazo. Es matar al ser humano que se desarrolla en el seno de su madre. Si juzgamos que no ha de defenderse la vida de ese ser humano, porque es todavía muy pequeño, difícilmente puede defenderse el derecho humano alguno. Si por pequeño se le puede quitar la vida a alguien, entonces es la ley del más fuerte la que impera, no el derecho y la justicia”, mencionan.