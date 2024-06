Rechaza Estado negligencia en el caso del alcalde de Malinaltepec

El subsecretario de Asuntos Políticos y Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, reveló que habían advertido al alcalde de Malinaltepec, Acasio Flores Guerrero, para que no acudiera a la población de Alacatlatzala ni a ninguno de sus anexos por el riesgo que implicaba hacerlo.

Asimismo, aseguró que no hubo negligencia en la atención que el Estado otorgó a la retención que se hizo por parte de pobladores al edil, “nosotros acudimos a dialogar como lo hemos hecho siempre ante la retención de un funcionario sea municipal, estatal o federal, no podíamos enviar directamente a la fuerza pública precisamente porque primero se busca dialogar para no poner en riesgo la vida del retenido”.

El funcionario estatal refirió que se tiene contacto con la familia del edil fallecido “Hay un protocolo que se tiene que seguir porque tanto, ella como nosotros teníamos la información de que el señor Presidente estaba con vida y cuando pasan este tipo de situaciones hay un protocolo que se sigue que lo que se tiene que preservar es la vida de la persona que se encuentra cautiva”.

Rodríguez Cisneros indicó que en este momento no puede revelar los nombres de las personas con quienes se tuvo diálogos en la comunidad de Alacatlatzala porque todo eso ya es parte de una investigación que se encuentra en manos de la Fiscalía Estatal.

“La información que tenemos por cuanto hace la retención, es que son pobladores de Alacatlatzala los que lo retienen después de que se da una agresión a un equipo de trabajo del presidente municipal que fungía como avanzado logística de las actividades que él realiza”, no quiso decir más porque indicó que todo ya es materia de la Fiscalía del Estado.

El subsecretario indicó que en la región de La Montaña es muy común que se den retenciones, “han retenido otros alcaldes y a otros funcionarios del Estado y de la Federación, cuando eso ocurre se va y se dialoga, no se puede hacer el uso inmediato de la fuerza porque se busca siempre preservar la vida de las personas que están cautivas”.

Agregó que el alcalde no tenía medidas cautelares, ni había solicitado algún tipo de protección, sólo a través del delegado de gobernación se le había recomendado no ir a Alacatlatzala o sus anexos por el antecedente que se tiene de un conflicto agrario donde hubo dos personas privadas de la vida, “hay una serie de señalamientos que se dan en este conflicto agrario entre Malinaltepec y Alacatlatzala, hay una serie de situaciones que se venían dando y que se estaban atendiendo en mesas de trabajo”.