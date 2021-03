Recaba Morena pruebas para impugnar retiro de candidatura a Félix Salgado Macedonio

La dirigencia estatal de Morena en Guerrero informó que aún no ha presentado la impugnación por el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio a la gubernatura por parte del Instituto Nacional Electoral.

El secretario general con funciones de presidente de dicho Instituto político Marcial Rodríguez Saldaña dijo que están recabando pruebas respecto a que el senador con licencia no fue precandidato a este cargo de representación popular. "Quiero informarles a ustedes que hoy por la mañana envié un documento al presidente del Instituto Electoral del Estado, Nazarín Vargas Armenta, que ya me recibieron, en donde le estoy solicitando que me informe si Morena registró precandidatos a la gubernatura", dijo.

El líder de Morena en la entidad, señaló que en caso de que el organo electoral del estado le confirme el registro de precandidatos, que "me dé una copia certificada de quiénes fueron los registrados. Evidentemente la respuesta va a ser que no porque nosotros no registramos precandidatos".

Indicó que este documento será una pru va de que no hubo tales registros, por lo que nadie tenía obligación de rendir informe financiero, porque nunca fue registrado como tal.

Mencionó que para rendir dicho informe, el INE otorga una clave de acceso para informar diario de sus gastos y en el caso de Salgado Macedonio "nunca hubo eso". Consideró que antes de quitarle la candidatura a Félix Salgado, el INE debió solicitar ese informe al órgano electoral del Estado y reiteró que van a defender y revocar la determinación del Instituto.

Negó que haya habido una omisión de Morena al no informar lo relacionado con el proceso y aclaró que la prueba que solicitan al IEPC es "determinante" y seguirán movilizados para defender a Félix en el estado. "Y vamos a convocar a nivel nacional a una concentración para defender la democracia en Guerrero", dijo.

Consultado respecto al amago de Salgado Macedonio de que si no le devuelven la candidatura no habrá elección el seis de junio en Guerrero, Rodríguez Saldaña preguntó que "si el INE quita al candidato ganador, pues entonces cómo va a haber la elección, si no hay candidatos que compitan".

¿Pero hay otros siete candidatos?

-Pero la candidatura de Morena es la candidatura ganadora.