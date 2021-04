Realizan paro laboral en el Hospital Básico Comunitario en Zapotitlán

ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO.- Unos 40 trabajadores del Hospital Básico Comunitario de esta cabecera municipal, esta mañana se declararon en paro laboral quienes exigen la destitución inmediata de la Directora Yesenia Espinobarros Rosales, quien es señalada de prepotente y autoritaria; así como la pronta contratación de personal médico para que se cubran los turnos vespertino y nocturno.

Explican que desde hace dos años eran un total de 60 trabajadores que cubrían todos los turnos, en los últimos meses han disminuido a 40 entre médicos, enfermeras, administrativos y de limpieza.

Explicaron que esa carencia de personal médico se cubría con la directora anterior que sin importar el horario acudía a atender a la gente, pero desde que se fue llegó a hacerse cargo de la Dirección la doctora Yesenia Espinobarros Rosales, y desde ese tiempo todo se ha vuelto un desorden.

Se ha mostrado muy prepotente con los trabajadores, bajo el argumento de que no la quieren ya que se inconformaron con su llegada al hospital comunitario, y efectivamente lo hicieron por el antecedente de ser una persona conflictiva tal como lo demostró como Directora del Hospital Conunitario de Tlacoapa.

Bajo dicho argumento a su arbitrio sin ser personal del hospital, su esposo Diego Armando de la Cruz López, también se muestra exigente con el personal.

A la encargada de laboratorio fue nombrada como Jefa de departamento, quien no hace nada, y se la pasa en puro cotorreo en la Dirección del Hospital.

Refieren que al Hospital Comunitario atiende un promedio de 6 mil habitantes de los municipios aledaños como Copanatoyac, Acatepec, Atlixtac, Tlacoapa, José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) y Chilapa.

Entre las múltiples carencias que tienen, está la falta de funcionamiento del laboratorio de rayos X desde hace 11 años en que se echó a andar el Hospital Básico Comunitario, porque nunca se han tenido los insumos químicos.

No funciona la casa AME para mujeres embarazadas, donde por falta de personal médico mujeres han dado luz en la entrada del hospital.

Con la falta de personal se corre el riesgo de que se cierre el Hospital, y quede la gente sin empleo, pero sobre todo quedará mucha gente sin atención médica.

Apuntan que no han recibido ningún apoyo, y menos le interesa el funcionamiento del Hospital el actual Presidente Municipal Joaquín Dircio.

Finalmente aclararon que este movimiento no tiene tintes político partidistas ya que en su mayoría son gente que no son de aquí del municipio de Zapotitlán Tablas, por lo que no están interesados en meterse en partidos políticos.