Realizan homenaje a familiares de normalistas de Ayotzinapa que fueron asesinados

Familiares de normalistas de Ayotzinapa que han sido asesinados en los últimos años y conforman el colectivo “Los Olvidados” y la esposa de Pablo Sandoval Cruz, fueron homenajeados este domingo con la presea popular “Sentimientos del Pueblo” que entregan diversas organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos de Guerrero.

La presea popular se entrega en el marco de la conmemoración del aniversario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac en un acto paralelo al oficial que este año por segunda ocasión no tendrá recipiendario pues los diputados no lograron un consenso para entregar la medalla que es la condecoración más alta que pueda entregarse en el territorio estatal.

Berta Nava Martínez y Francisco Javier Echeverría de Jesús, quienes son miembros del colectivo los Olvidados agradecieron la distinción de recibir esta medalla y pidieron a las organizaciones no claudicar en las luchas por la igualdad social y mantener vivo el recuerdo de quienes murieron luchando.

Doña Bertha, o la Tía Bertha como la conocen los estudiantes de la normal, tomó el micrófono para relatar muy brevemente su experiencia en este movimiento que inició hace casi seis años cuando le informaron que su hijo, Julio César Nava Ramírez, había sido asesinado junto a otros dos estudiantes en la ciudad e Iguala en un hecho donde otros 43 normalistas fueron desaparecidos.

“He tenido muchos comentarios de mis compañeros padres de los 43, que me dicen si quiera tú sabes dónde está tu hijo, pero el dolor no es menos, porque tampoco puedo abrazarlo y sé que no lo voy a ver nunca entrar por la puerta, por eso decidí ir a esta lucha con todos los padres y no descansaremos porque vivos se los llevaron y vivos los queremos”.

Por su parte y Francisco Javier Echeverría de Jesús, quien es Hermano de Gabriel de los mismos apellidos que fue asesinado con un disparo de arma de fuego durante un desalojo en la autopista del Sol el 12 de diciembre del 2011, pidió que la medalla no se la colgaran a él, sino que la entregaran a sus padres y otros miembros de su familia, que indicó son quienes les han formado en esta forma recta de actuar.

“Un día el reportero Sergio Ocampo me dijo, aquí andas, cuídate porque ya vez lo que le pasó a tu hermano, yo le respondió mientras haya fuerza estaremos luchando”.

La otra homenajeada fue la señora teresa bautista Solache a quien se le reconoció el acompañamiento y apoyo que brindó en todo momento al luchador social pablo Sandoval Cruz, quien fue el primer recipiendarios de esta presea en el año 2007 lego de que el Congreso del estado le negara el reconocimiento y declarara desierta la convocatoria.