Realizan campaña para concientizar a habitantes de Chilpancingo sobre el #QuédateEnCasa

El Ayuntamiento de Chilpancingo en coordinación con el Ejército y corporaciones policiacas, realizaron una campaña de concientización por el #QuedateEnCasa por Covid-19 y pedir a los comercios que venden productos no esenciales cierren.

El alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán en el arranque de la campana, informó que a partir de este lunes acudirán de la Cofepris a la capital para cerrar los establecimientos que no venden productos de primera necesidad y que no haya aglomeraciones en los negocios. Local Transportistas respaldan el "Hoy No Circula"

El banderazo a esta nueva acción fue por parte del alcalde, el Teniente Coronel del 50 Batallón, Manuel Jesús Gómez Casanova, de la Policía Municipal y la Secretaría de Salud e inició aproximadamente a las 10:30 de la mañana de este sábado en una de las entradas al Zócalo de la capital, en la avenida Alemán.

En un informe policial, se indicó que participaron 25 unidades, entre Ejército, Policía Estatal, Municipal y personal de Protección Civil municipal, y que en esta campaña de comunicación masiva realizan perifoneo y piden a la ciudadanía a que se quede en casa debido a que se está en el pico de la pandemia y ha provocado al incremento en el número de contagios por Covid-19.