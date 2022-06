Reactivan venta de pollo en mercado de Chilpancingo

Comerciantes de pollo del mercado "Baltazar R. Leyva Mancilla" reiniciaron sus labores luego de 3 días de mantener cerrado sus puestos debido a la situación de inseguridad que ha dejado al menos 8 personas muertas relacionadas con esta actividad.

Los comerciantes quienes por seguridad no quisieron hablar ante cámaras, revelaron que sólo uno de los seis proveedores que había, es el que reactivó el servicio y con ello la mayoría de las pollerías ya pudieron ofrecer la venta al público aunque reconocieron que está un poco más caro y aún permanece cierto nivel de escasez.

Estado Por violencia se quedó sin venta de pollo el mercado de Chilpancingo

Cabe señalar que apenas la noche del martes la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, realizó un recorrido en las instalaciones del mercado para corroborar que se hubieran reparado todas las luminarias de este centro de abastos y ahí declaró que sería el próximo jueves cuando tendría una reunión con los comerciantes y con ellos establecerían las condiciones para que la venta de pollo se restableciera en esta ciudad, sin embargo sin intervención de la autoridad la venta ya se restableció.

Un comerciante señaló que hasta el momento no han tenido ningún acercamiento con las autoridades municipales, ni siquiera con la administradora del mercado ellos cerraron porque no había quién abasteciera de la mercancía y también para auto protegerse, aunque indicó que en su caso personal no tenía ningún temor, porque él no está relacionado con ninguna situación delictiva, no tiene ningún vínculo con delincuentes, su actividad es únicamente vender el pollo, mismo que puntualmente paga a quién se lo provee, entonces no tiene porqué tener temor.

Durante el recorrido que este reportero realizó por la nave de carnes del mercado pudimos constatar que se mantiene la vigilancia a través de elementos de la Policía Estatal que caminan entre los pasillos acompañados con un perro adiestrado en la detección de armas de fuego y narcóticos.

Estado Ofrece alcaldesa seguridad a vendedores de pollo en la capital

También en el exterior del mercado permanece una patrulla de esta misma corporación con algunos elementos que actuarían en caso de que hubiese alguna situación de violencia.

La venta de pollo en el mercado "Baltazar R. Leyva Mancilla" se suspendió el pasado domingo, luego del ataque a una granja de aves ubicada en las inmediaciones de la comunidad de Petaquillas, donde fueron asesinadas seis personas entre ellos una menor de edad, dos trabajadores dedicados a pelar pollo, dos clientes que habían acudido a comprar las aves y el propietario de la granja.

Así mismo en el interior del mercado la semana pasada se asesinó a un comerciante dentro de su puesto y días después en el estacionamiento del mismo mercado se atacó a balazos a dos distribuidores de pollo y uno de ellos perdió la vida.