MORENA dará a conocer resultado de encuesta para su candidato en Guerrero este jueves

Ante versiones periodísticas que dan como ganador a Félix Salgado Macedonio de la nueva encuesta interna que realizó MORENA para definir candidato en el estado de Guerrero, el área de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional morenista negó que tenga confirmada esta información y señaló que será hasta este jueves cuando precise los datos de la encuesta.

Esta área subrayó que la cúpula del partido se encuentra reunida en estos momentos, pero aún no tiene la información de la encuesta para afirmar que Félix Salgado es su candidato. Estado Interpone MC apelación contra registro de Félix Salgado Macedonio

De acuerdo con la información proporcionada, el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado se sorprendió por la filtración en medios, pues aun no cuenta con los datos que corroboren al senador Salgado como su candidato en esa entidad.

No obstante, diversos medios de información electrónicos señalan que hubo una filtración de la segunda encuesta estatal que apunta que Salgado es el ganador como abanderado, no obstante que no ha habido información al respecto.

Es de recordar que ante los señalamientos de abuso sexual contra Félix Salgado se realizó un proceso interno en MORENA donde se determinó en un principio retirarle la candidatura a Salgado y posteriormente se determinó que no había elementos para duda su honorabilidad y en consecuencia se decidió llevar a cabo una nueva encuesta para definir candidato.

Aunque, ante el Instituto Electoral de Guerrero ante la autoridad electoral estatal, el único candidato registrado es Salgado Macedonio.