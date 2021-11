Ratifica Añorve ante FGR denuncia por audios y videos

El senador Manuel Añorve Baños acudió a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco para ratificar y ampliar la denuncia que presentó por la manipulación de audios apócrifos y difusión de diversos videos en su contra.

Acompañado de su abogado, aseguró que no puede señalar a nadie en especial pues la denuncia está presentada contra quien resulte responsable.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de esa grabación truqueada y editada para mandar un mensaje equivocado. También por la difusión de varios videos falsos donde me atacan con mentiras a mi y a mi familia”.

Añorve Baños señaló que acudió a la subdelegación de Procedimientos Penales “como un ciudadano más” en uso y defensa de sus derechos.

“Estas cosas no pueden pasar. Siempre se amenaza con denuncias y no pasa nada. Aquí no (ahora) vamos hasta las últimas consecuencias”.

Añadió que mañana miércoles estará en las instalaciones de la FGR en Ciudad de México para conocer avances de operaciones que la Policía Cibernética ha realizado sobre su caso.