Quien no asiste exhibe carencia de propuestas: Héctor Apreza

El dirigente del PRI en Guerrero, Héctor Apreza Patrón, consideró que el candidato o candidata que elude los debates públicos exhibe que “no tiene propuestas ni alternativas de solución” a las necesidades de los guerrerenses en las siete regiones del estado.

Entrevistado en Chilpancingo, el presidente del priismo de la entidad, aseguró que los debates organizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) entre aspirantes a la gubernatura de Guerrero es una gran oportunidad para que la ciudadanía escuche, compare y reflexione sobre sus propuestas. Estado

“Quien no asiste es porque no tiene propuestas, no tienen claridad en sus alternativas de solución a los problemas de Guerrero y le niega a la sociedad la oportunidad de escucharlas. Son fundamentales, la no asistencia a ellos refleja falta de claridad en las propuestas”, insistió.

Consultado respecto a la declinación de la candidata de Morena al gobierno de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, quien notificó al Consejo General del IEPC que no asistirá al segundo debate programado para este 19 de mayo, el líder del tricolor estimó que el temor a contrastar ideas, es otro de los factores de esta ausencia.

“La no asistencia tiene que ver con dos temas: la falta de propuestas y el temor a contrastar las ideas y exposiciones con las ideas de otros candidatas y candidatos”, dijo.

Apreza Patrón comentó que las candidatas y candidatos que asisten a este ejercicio tienen la gran oportunidad de dirigirse al pueblo de Guerrero para contrastar sus propuestas.

También confirmó que el candidato a gobernador de la alianza PRI-PRD “Va por Guerrero”, Mario Moreno Arcos, sí asistirá al segundo debate, porque, además, ha impulsado una campaña de diálogo, de propuestas y de contacto directo con los guerrerenses.

“Mario Moreno busca alternativas de solución conjunta a los problemas de Guerrero. Estará en el debate porque para él sí es importante que la ciudadanía conozca sus propuestas y contrastarlas con las de otros candidatos y candidatas”, indicó.