¿Qué se puede hacer en Guerrero si baja a semáforo verde?

Luego del anuncio del gobernador Héctor Astudillo respecto al posible avance de Guerrero en el semáforo epidemiológico a color verde, despertó algunas reacciones positivas, sobre todo para la industria turística y restaurantera.

El día de hoy, en la conferencia informativa sobre la situación de Covid-19 en Guerrero del mediodía, el mandatario estatal aseguró que hay una alta probabilidad de que la entidad pase al semáforo color verde.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Estas son buenas noticias, sobre todo para la economía local pues de cara a una temporada fuerte como lo son las Vacaciones de Verano, pero…

¿Qué se puede hacer en semáforo color Verde?

De acuerdo al semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, los criterios básicos para determinar cada color son los siguientes:

Rojo : Si la ocupación hospitalaria rebasa el 65% o si hay dos semanas continuas de incremento estable.

: Si la ocupación hospitalaria rebasa el 65% o si hay dos semanas continuas de incremento estable. Naranja : Si la ocupación hospitalaria está debajo del 65% y si hay registra dos semanas continuas de tendencia a la baja.

: Si la ocupación hospitalaria está debajo del 65% y si hay registra dos semanas continuas de tendencia a la baja. Amarillo : Si la ocupación hospitalaria está debajo del 50% y si hay dos semanas continuas de tendencia a la baja.

: Si la ocupación hospitalaria está debajo del 50% y si hay dos semanas continuas de tendencia a la baja. Verde : Si la ocupación hospitalaria está debajo del 50% y al menos un mes con ocupación baja estable.

: Si la ocupación hospitalaria está debajo del 50% y al menos un mes con ocupación baja estable. Como se señala, el estado de Guerrero ha mostrado en los últimos días y semanas que la tendencia de contagios y de hospitalización han ido a la baja, abriendo la posibilidad de que se pueda pasar al color verde.

En ese sentido, las actividades que se pueden realizar en el semáforo verde son TODAS, incluyendo las clases presenciales en las aulas escolares.

Sin embargo, eso no significa que la pandemia haya pasado o que ya no esté latente, todas las medidas deben seguir siendo aplicadas en estricto sentido de no regresar al semáforo amarillo o naranja y que implique el cierre de negocios.

Foto: Miguel Ángel Mendoza

Además, como te hemos informado en el último mes, en Guerrero casi se cumple con el objetivo de vacunar primeramente a los adultos mayores para posteriormente vacunar a maestros y se pueda regresar a las clases presenciales.