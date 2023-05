¡Qué calor! Escuelas de Acapulco "aligeran" sus uniformes

Debido a la altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en Acapulco, algunas escuelas particulares han tomado sus precauciones y los directivos han solicitado a los padres cambiar uniformes de manga larga por cortas y hacer ejercicios en áreas techadas o suspenderlos.

En el caso del colegio Zumárraga, ubicado en la zona urbana de la colonia La Garita, la dirección de este instituto envió un aviso a los padres de familia para solicitar la suspensión del uniforme de gala hasta nuevo aviso.

“Debido a las altas temperaturas, a partir del día 8 de mayo del presente año el uso del uniforme de gala se suspende hasta nuevo aviso”, señala el comunicado que el colegio envío a los padres de familia.

Mónica, madre de Emiliano que estudia en el Colegio Zumárraga explicó que el uniforme de gala del día Lunes, es de manga larga y usan corbata.

Lee también: ¡Aguas con los piquetes de alacrán! Llegó la temporada de calor

Consideró adecuado que los directivos hayan tomado la decisión de cambiar la camisa y evitar que los niños y jóvenes que estudian sufran algunos síntomas de golpe de calor.

Asimismo algunos centros educativos donde no cuentan con canchas techadas se suspendieron las actividades de educación física y en otros casos se realizan al iniciar las clases antes de que se eleve las temperaturas.

A su vez, el ex presidente de la Asociación de Escuelas Particulares en Acapulco y asesor dijo que esta decisión que están tomando algunos directivos es en centros educativos es donde sus salones no tienen aire acondicionado, ni espacios de recreación, ni canchas techadas y áreas verdes.

Comentó que por lo regular los colegios particulares tienen áreas verdes, canchas techadas, salones con aires acondicionado y grandes.

No descartó, que algunas escuelas particulares están chicas y no tienen espacios recreativos ni siquiera cuentan con una cancha techada y esas no deberían de funcionar como escuelas.

Escuelas deben contar con espacios frescos. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Lamentó que la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) haya autorizado escuelas particulares sin espacios de esparcimiento para practicar algún deporte o mínimo deben de tener una chancha mixta de voleibol y básquetbol.

Añadió que sólo algunas escuelas particulares cuentan con el requerimiento en cuánto espacios, canchas con pasto, techadas, salones con aire acondicionado.

Dijo que algunos directivos de escuelas particulares no quieren invertir en espacios de esparcimiento y otros han edificado las instituciones educativas en casas - Habitación.

Celso Sánchez, culpó a la SEG de autorizar los permisos de escuelas Particulares sin tener espacios de esparcimiento y tienen que cumplir una lista de requerimientos que debe de ser evaluada por protección civil del Estado y el municipio.