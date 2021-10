Protestas recibieron a López Obrador en Chilpancingo

En medio de protestas arribó a Chilpancingo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó la reunión de gabinete en la que se abordaría el plan de Apoyo a Guerrero.

Entre las protestas que lo esperaron a su llegada se encuentran vecinos de la comunidad de El Calvario, la única población indígena del municipio de Chilpancingo hablantes de la lengua Mepha, quienes demandan la construcción de 11 kilómetros de carretera para tener un acceso digno.

El Calvario

El comisario de la población Raymundo Gálvez Bautista explicó que su comunidad tiene amplias posibilidades de desarrollo porque tiene un ecosistema bien cuidado con abundante agua, que permite cultivos de maíz, frijol, aguacate, jitomate, durazno entre otros además de que también tiene fábricas de mezcal, lo único que les hace falta es la posibilidad de comercializar sus productos porque les es incosteable traerlos a la ciudad.

“Los once kilómetros de terracería y en pésimas condiciones nos impiden traer a Chilpancingo lo que allá se produce es muy caro, porque no pueden entrar carros grandes, por eso nuestra petición de que se pavimente la carretera”.



El servicio de guardería se encuentra suspendido desde el pasado 17 de octubre por falta de instalaciones. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Padres del Cendi ISSSTE

Otra de las protestas que detuvieron el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la de un grupo de trabajadores del ISSSTE que son beneficiarios del servicio de guardería que se encuentra suspendido desde el pasado 17 de octubre por falta de instalaciones.

Relataron que el edificio en que les prestaban el servicio fue dañado por el sismo del 2017, desde entonces trabajaron en un inmueble prestado por el gobierno estatal, pero el pasado 14 de octubre venció el convenio de comodato del edificio y fueron desalojados por un grupo de trabajadores del Partido del Trabajo que reclama el inmueble para ellos.

La delegación del ISSSTE logró que se aprobara una ampliación del comodato hasta el mes de enero, pero hasta el momento no han podido restablecer el servicio porque tiene carencias como el abasto de agua, por ello la demanda es que el Presidente les ayude para que se les construya un edificio propio y sin problemas.

Propietarios de departamentos del fraccionamiento Infonavit demandan al gobierno federal que se reconstruyan los edificios y se les de un espacio digno para habitar. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Damnificados del Infonavit

En las protestas también participó un grupo de familias que son propietarias de departamentos en la etapa ocho del fraccionamiento Infonavit, mismos que se encuentran catalogados como inhabitables debido a afectaciones que les causó el sismo septiembre.

Los propietarios señalaron que son 80 familias que se han quedado sin su vivienda y sin patrimonio familiar, por ello se demanda al gobierno federal que se reconstruyan los edificios y se les de un espacio digno para habitar.

“Estamos dispuestos incluso a aportar alguna parte de la construcción pero que se reconstruya el edificio con calidad adecuada para vivir".

Otras protestas

Entre los manifestantes también estuvieron un grupo de familias que reclaman la libertad de jóvenes que fueron encarcelados en el estado de Morelos por haber participado en la toma de casetas de la autopista.

Asimismo, se manifestó un grupo de militantes del partido Morena que reclamó al presidente su intervención para que las áreas de decisión del gobierno no se queden en manos de ex priístas o ex perredistas.

Finalmente, un grupo de habitantes del municipio de Ayutla que piden la construcción de un puente vehicular.