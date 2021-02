Protestan y bloquean calles en Chilpancingo en demanda de Agua potable

Para exigir abasto de agua entubada vecinos del barrio de San Mateo y de la Colonia Omiltemi realizaron protestas y bloquearon calles en ambos asentamientos, en las dos manifestaciones aseguraron que tiene más de un mes sin recibir el servicio

En el caso de San Mateo cerraron las calles Cinco de Mayo y Doctor Liceaga, mientras que en la colonia Omiltemi afectaron la calle principal de este asentamiento que es el que comunica a la carretera que conduce a la población de Amojileca. Estado Crece el movimiento contra el precio alto de las gasolinas en Chilpancingo

En san matero la protesta inició alrededor de las 10 de la mañana y en ella participaron una decena de vecinos que demandan que además de que se abran las válvulas se revise que el agua llegue a sus hogares porque temen que pudiera tratarse de un taponamiento en algún sitio y por eso a ellos no les está llegando el abasto

Refirieron que en calles aledañas ya les calló agua hace una semana o 10 días, “esto podría significar dos cosas una que nos están discriminando o que se tiene un taponamiento, en ambas causas es responsabilidad de la Capach atenderlo”:

Informó que la última vez que bloquearon en ese mismo punto la CAPACH no bombeo lo suficiente porque no se llenaron sus cisternas ni los tinacos, “eso no es echarnos el agua, no satisface nuestras necesidades porque lega sin presión, apenas un chorrito”,

Lamentaron que cuando una persona quiere llegar a la presidencia hacen muchas promesas, entre estas resolver el problema de agua, “pero cuando ya están ahí no cumplen”.

Finalmente, la quejosa indicó que todos los que este día se manifestaron tiene al corriente el pago de sus recibos, mismos que han cubierto a pesar de que no les den un abasto regular de agua.

“No es justo estar comprando pipas que nos venden hasta en 600 pesos, cuando ya se pagó el agua por año, cuando se está pagando puntual y que la CAPACH no cumpla con su responsabilidad de brindarnos el servicio”.

En la Colonia Omiltemi fueron más de 20 jefas de familia las que se manifestaron y ambas se retiraron cuando se les ofreció que este mismo día sería atendida su exigencia.