Protestan trabajadores del Polideportivo en Chilpancingo

Trabajadores del polideportivo de Chilpancingo, se manifestaron para exigir el pago de sus salarios que tradicionalmente les entregan el día tres de cada mes, pero en este momento les han dicho que se tiene que esperar hasta que concluyan las campañas porque no hay dinero.

Los quejosos establecieron que el retraso en el pago puede ser una represalia porque entre todos realizaron un oficio antes del 10 de mayo para que se les otorgara el día a las 12 compañeras que son madres, en el que además pidieron que se les otorgara el bono alusivo a esta fecha como ya lo han recibido en años anteriores.

Tenemos nueve años trabajando en este polideportivo y en dos ocasiones nos entregaron un bono que fue uno de mil 500 pesos y otro de mil, “el año pasado no nos dieron nada porque estábamos en pandemia y no trabajábamos pero ahora si estamos trabajando y creo que merecemos la distinción de tener un bono”, indicó la señora quien sólo dijo llamarse Susana.

Del salario refirió que tradicionalmente se los entregan el día tres de cada mes, sin embargo ahorita ya estamos a 12 de mayo y no han recibido el emolumento correspondiente al mes de Abril.

“Lamentablemente todos los que trabajamos aquí y de nuestro salario dependen los hijos, por eso estamos desesperados, porque no podemos llegar y decirles hoy no vas a comer porque tenemos elecciones y finanzas no tiene dinero”.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

En el polideportivo laboran 36 personas que son quienes mantiene en condiciones adecuadas todas las áreas que son utilizadas por deportistas, y el denominador común es que todos son trabajadores eventuales que no tiene prestaciones de ley, no tiene seguro social y servicio médico ni ningún otro beneficio más que el puro salario.

“Desde hace nueve años estamos esperando que se nos cumpla un ofrecimiento de que se nos darían plazas laborales del gobierno estatal, pues finalmente es de la Secretaría de finanzas estatal de donde nos pagan, pero se han negado a formalizar nuestra situación laboral”.