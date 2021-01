Protestan habitantes de Tres Marías en contra de posible reelección de alcalde

MALINALTEPEC, GRO.- Unos 50 representantes comunitarios del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al reunirse en la comunidad de Tres Marías se pronunciaron contra la reelección del actual alcalde Abel Bruno Arriaga, porque aseguran que en lo que va su gobierno ha violado los principios básicos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, ya que el actual gobierno está peor que los anteriores.

Los asambleístas pidieron esperar los tiempos electorales, porque en Malinaltepec hay muchos profesionistas que pueden encabezar la planilla de Morena para la próxima contienda. Estado Aún es posible conformar coalición "Juntos Haremos Historia" PT-PVEM-Morena

Los representantes de las 50 localidades afiliados a Morena son provenientes de Xochiatenco, Paraje Montero, Mesón de Ixtlahuac, Tilapa, Tres Marías, Espino Blanco y morenistas de la cabecera municipal de Malinaltepec, quienes aseguraron que Abel Bruno Arriaga anunció reelegirse en una reunión que acudió en la comunidad de San Miguel del Progreso el pasado 11 de diciembre.

Es una iniciativa personal del alcalde en funciones Abel Bruno Arriaga de querer reelegirse, ya que nadie le pidió alguna opinión al pueblo y menos a los militantes morenistas, ya que está acostumbrado a ser candidato a dedazo, como sucedió en el 2018.

En diversas intervenciones aseguraron que existen muchos profesionistas y aspirantes destacados que merecen gobernar el municipio de Malinaltepec y entre los habitantes no acostumbran la reelección, por lo que advirtieron que en caso de consumarse la imposición como candidato del actual alcalde, Morena va directamente al encuentro de su derrota en las próximas elecciones.

Refirieron que la actual administración no ha funcionado bien y ha hecho malas obras en la mayoría de las comunidades que integran el municipio de Malinaltepec.

Jesús Sánchez López, morenista de Malinaltepec, denunció que el actual alcalde es un descarado y traidor a los principios de Morena de no robar, no traicionar y no mentir y ejemplificó el caso de la comunidad de Linda Vista con la construcción de una obra, “en el expediente técnico dice que el presupuesto es de un millón 300 mil pesos y el alcalde informó que costó un millón 400 mil pesos, y como esos casos se han registrado en todas las localidades del municipio”.