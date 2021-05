Protestan familiares de presos políticos en el TSJ tras Infructuosa reunión

Miembros del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos, se manifestaron en la entrada del edificio del poder judicial, para exigir la entrega de las cartas de libertad de 4 presos políticos, dos ecologistas de la sierra de Petatlán y dos líderes de los desplazados de la comunidad de la Laguna.

De acuerdo con el dirigente de la organización Oguer Morales Miranda, en reuniones que se tuvieron con el gobernador Héctor Astudillo Flores se logró un acuerdo político con el que se liberaría a 12 de sus compañeros de los que se revisión expedientes y se encontró viabilidad para su excarcelamiento, sin embargo. hasta el momento sólo fueron liberados ocho. Estado Se manifiestan a 80 meses de la desaparición de los 43 normalistas

El acuerdo que teníamos es que este día nos entregarían las hojas de libertad de los compañeros líderes de la comunidad de La Laguna Gildardo Díaz Pérez y Ubaldo Santana Alonso, quienes tiene acusaciones de secuestro y homicidio, sin embargo, su proceso ha tenido muchas irregularidades entre ellas que no hay acusadores y al no haber acusadores no hay delito.

También se excarcelaría a los ecologistas Martín Cruz Avellaneda y Arturo Manzanares, pero al llegar a la reunión el presidente del Tribunal pretendió iniciar una nueva revisión de los casos y con ello se alargaría por meses el acuerdo que ya se tenía pactado y simplemente se trata de hacer valer la palabra del gobernador y del equipo jurídico al que e encargó revisar los expedientes.

En entrevista Roger Morales Miranda integrante del Frente Nacional denunció que hasta la fecha existen retrasos en los casos más de 60 de sus compañeros de los que reclaman libertad, mismos que están internados en penitenciarías de al menos seis estados, sin embargo se eligieron a los 12 que tenían viabilidad para ser liberados por el tipo de delitos que se les imputaron, las pruebas que existen en su favor y la falta de acusadores.