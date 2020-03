Protestan en oficinas de Capach en demanda de agua potable

Habitantes de la colonia Vista Hermosa se manifestaron en las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo para exigir abasto de agua que no reciben desde hace casi tres meses.

Los quejosos entre los que se encuentran niños, hombres, mujeres, niños y adultos mayores, llegaron a las oficinas de la Capach y advirtieron que no se moverían de este lugar hasta que empiece a caer el vital líquido en sus hogares. Estado Cancelan la Acción Global por Ayotzinapa por pandemia de Covid-19

“Estamos preocupados porque en todo el gobierno se fueron de vacaciones por el coronavirus y no están trabajando por eso no hay quien nos atienda, no hay fontaneros y si cuando están trabajando no nos llega el agua, en estas condiciones menos nos la van a enviar por eso la necesidad e venir a protestar”.

Recalcaron que las propias autoridades federales y hasta la Organización de las Naciones Unidas han estado emitiendo llamando a que los organismos encargados de la distribución del agua potable garanticen la llegada del vital líquido a toda la población porque la higiene es el principal mecanismo de contención a los contagios de coronavirus y para tener la higiene es muy necesario el agua.

Los manifestantes fueron atendidos por la directora de Capach quien ofreció que el miércoles por la tarde serían abastecidos de agua entubada y mientras tanto se les enviarían un par de pipas para dotarles de mil litros de agua por familia.

Los vecinos advirtieron que en caso de que las autoridades incumplan con el compromiso de que sea el miércoles el abasto el siguiente bloqueo se realizaría en el boulevard Vicente Guerrero para cerrar la autopista del sol.