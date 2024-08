Protestan contra cobros excesivos de la CFE en Chilpancingo

Vecinos del fraccionamiento Villas Parador se manifestaron frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Chilpancingo, para denunciar cobros excesivos por parte de la paraestatal en los recibos de energía eléctrica que aumentaron a ser un 300 por ciento comparados con lo que venían pagando

Poco antes de las 10:00 de la mañana, los inconformes, arribaron a las oficinas ubicadas en avenida de La Juventud, de la colonia Burócratas y denunciaron un incremento desmedido en sus recibos de electricidad, por lo que se niegan a pagar las exorbitantes cantidades de dinero que la CFE les reclama.

Los afectados, que en su mayoría llevan viviendo más de diez años en este lugar expusieron que el incremento desmedido corresponde únicamente al periodo junio-julio, pero aseguran que estos cobros son equivalentes a seis meses o más de consumo.

El profesor Christopher Delgado, señaló que en 15 años que lleva viviendo en ese fraccionamiento, nunca había pagado más de 600 pesos.

“Nunca había pagado más de 600 pesos bimestrales por la electricidad, es la primera vez que me ocurre algo así, no entiendo qué pudo haber pasado, se supone que hubo una mala lectura, pero no tengo claro el motivo”, expreso.

Después de unos minutos de protesta, una comisión de vecinos fue recibida por el gerente de la CFE, quien se comprometió a revisar la situación detenidamente.

Además, el funcionario aseguró que no procederán con el cobro del recibo en cuestión mientras se analiza el problema y garantizó que no habrá interrupciones en el suministro eléctrico durante el proceso de revisión.

Ante este acuerdo, los inconformes decidieron dejar libre las instalaciones de la CFE y marcharse del lugar pero advirtieron que no aceptarán ningún abuso por parte de la Comisión federal de electricidad y si es necesario habrán de salir en nuevas protestas e incrementar la intensidad hasta que sean escuchados y paguen lo que es justo.