Protestan comunicadores tras agresión en Chilpancingo

Reporteros de diversos medios de comunicación se manifestaron en la puerta del palacio de Gobierno para exigir que se haga una investigación que permita esclarecer quienes y por qué agredieron al reportero Luis Daniel Nava Jiménez, a quien la noche del sábado lo despojaron de sus herramientas de trabajo cuando llegaba a su domicilio.

En la protesta también la reportera del portal Primer Plano, Jazmín García Chino, denunció haber recibido amenazas de muerte de parte de subordinados de la diputada, Citlali Yaret Téllez Castillo, luego de que publicara la nota del paseo de esta legisladora en un auto de la marca Tesla valuado en casi dos y medio millones de pesos.

El sábado el corresponsal de la revista Proceso, Luis Daniel Nava, fue interceptado por dos hombres que portaban armas largas, vestidos con ropa táctica negra, le dijeron que ya lo conocían y le exigieron entregar su teléfono y computadora.

El agredido señaló que no es común que un delincuente te asalte y no te pida la cartera con el dinero, que se enfoque en pedirte la computadora y que se la lleve sin la mochila, “porque le entregué la mochila, la abrió y sacó la computadora luego me regresó la bolsa”.

Los reporteros exigen que se haga una investigación que permita esclarecer quienes y por qué agredieron al reportero Luis Daniel Nava Jiménez. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

En la protesta el periodista Sergio Ocampo, señaló que es un acto claro con el que tratan de intimidar a los periodista, se trata de crear cercos de impunidad y que la población no conozca las irregularidades que cometen los políticos.

En la protesta de manera espontánea la periodista Jazmín Chino señaló que fueron amenazados por subordinados de la diputada Téllez Castillo, en específico un sujeto de nombre Jonatan Catalán, quien le marcó para exigirle que bajara la nota en la que se relató el que la propia diputada transmitiera en vivo el viaje que realizó en la camioneta Tesla.

El sujeto le dijo que si no sabía la situación de violencia que se vive en Guerrero a lo que la comunicadora respondió que sabe perfectamente el contexto de violencia que se vive en Guerrero pero eso no la amedrentará, después en los comentarios del video le pusieron uno en el que se especificó, “luego dicen por qué los matan”.