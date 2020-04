Protestan comerciantes en demanda de apoyos en Chilpancingo

Personas con capacidades diferentes que se dedica al comercio en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac bloquearon la avenida Ignacio Ramírez justo atrás del palacio municipal para exigir que se reconsidere el cierre de este espacio público que ha dejado sin sustento diario a cerca de 100 familias.

“Nosotros vamos al día, yo vendo periódicos y mire aquí los traigo todos, si no trabajo, no vamos a tener para comer, el gobierno no pensó en eso, cerró la plaza y con ello nos dejó sin posibilidad de sustento a todos”, dijo el líder del grupo, Silvestre Rodríguez Fernández Local Amagan con saquear supermercado en avenida Cuauhtémoc

Mencionó que en este grupo la mayoría con personas con capacidades diferentes que venden diversos artículos de la plaza cívica y hoy no tienen ingreso, “si no nos mata el coronavirus nos va a matar el hambre, porque no es posible que el gobierno sea tan ciego en no ver la necesidad de la gente”.

Agregó que el gobierno municipal les entregó despensas para atenuar la cuarentena, sin embargo están muy raquíticas, pus solo tienen seis productos, un atún, una bolsa de sopa, medio kilo de arroz, una lata de chiles en vinagre, unas galletas y papel sanitario, “con esto definitivamente no puedes pasar una cuarentena, las familias requieren de apoyo alimentario real no una simulación”.

Calificó de una simulación del gobierno los anuncios de apoyo para los afectados por el cierre de esta plaza y anunciaron que se mantendrán movilizados durante los próximos días en espera de que el gobierno estatal o el federal realmente determinen apoyar a quienes hoy se encuentran en la desesperación por no tener ni para comer.

Luego de bloquear la avenida Ignacio Ramírez el contingente de discapacitados se fueron al sur de la ciudad para realizar una protesta similar en las oficinas de la secretaría del Bienestar y dijeron que bloquearían la avenida Rufo Figueroa.