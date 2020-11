Protestan burócratas de Chilpancingo por retraso de nóminas

Trabajadores de cuatro sindicatos del Ayuntamiento de Chilpancingo, cerraron las oficinas de la Secretaría de Finanzas municipal y protestaron por el retraso a los pagos de la primera quincena de noviembre del gobierno del perredista, Antonio Gaspar Beltrán.

Alrededor de las 09:30 de la mañana de este martes, los trabajadores sindicalizados se concentraron al interior del Palacio Municipal e iniciaron la protesta para exigir al alcalde el pago de la quincena para 500 empleados por el incumplimiento de la actual administración.

"estamos exigiendo los pagos de nuestros compañeros porque hay muchos que rentan y pagan préstamos; no es justo que hoy 17 de noviembre, aún no se les haya pagado" se quejaron, y advirtió la representante de la sección 11, que no se retirarán "hasta que sean cubiertos los pagos de todos".

Durante la protesta, los trabajadores inconformes cerraron las oficinas de Finanzas Municipal y se quejaron la falta de interés y atención por parte de la administración que encabeza Antonio Gaspar, debido que el lunes les notificaron que la mañana de este martes les realizarían los pagos dispersados y no ocurrió.

Este lunes, el gobierno municipal en su página de Facebook, en un comunicado de prensa, aseguró que a la base trabajadora que "aún no ha recibido el pago correspondiente a esta primera quincena de salarios del mes de noviembre del 2020, que esta dispersión se llevará a cabo el próximo martes 17 de noviembre en virtud de que el lunes 16 del presente, no habrá servicio de banca electrónica ".

Los manifestantes advirtieron que no es nueva esta situación en retraso de pagos de salarios, ya que ha ocurrido en quincenas pasadas.

Los sindicatos que participarom en la movilización son de la sección 28 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), la sección 11 del Sindicato Estatal de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Gobierno del Estado y Municipios (SETAIGEM), la sección 14 del Sindicato Independiente y del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo (Sitach).