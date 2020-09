Proponen en Congreso Local dejar cobros de estacionamiento en centros comerciales

Con el propósito de poner fin a los cobros indebidos y de trato inadecuado en los estacionamientos que operan en los centros comerciales, la diputada integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Erika Valencia Cardona, presentó la iniciativa con proyecto de decreto para que no cobren parquearse y que sólo se haga la compra mínima para tener derecho a estos espacios.

En el marco del primer período de sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del Congreso de Guerrero, la legisladora en su exposición de motivos explicó que cuando una persona compra en un centro comercial o tienda de auto servicio o acude al cine, ya está pagando por el estacionamiento indirectamente debido a que su costo está incluido en el costo del producto. Estado Implementa SSP Guerrero programa de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres

Sin embargo, son muchas las quejas que ha habido por los cobros y en muchas veces son excesivos en los centros comerciales o tienda de autoservicio; además los estacionamientos, de cualquier de estos negocios no proporcionan seguridad a los vehículos al acudir a adquirir algún producto o por la prestación del servicio.

La legisladora de Morena, Valencia Cardona, indicó que el cobro de éstos por hora va, en promedio, desde los 22 hasta los 40 pesos por hora, otros ofrecen cuota única, y otros un máximo de cien pesos, generando un gasto extra a los propietarios de vehículos, cuando enfrentan una difícil situación por la crisis económica provocada por el Covid-19.

Ante tal situación, se considera pertinente y procedente que, en nuestro estado, los Centros Comerciales no cobren el uso del estacionamiento, porque es parte del servicio que deben tener los centros comerciales, además las personas están ayudando a la economía de la misma por el simple hecho de ingresar y comprar en el interior, en contra parte, no garantizan tener seguridad, no se hacen responsables por daños o robos a los vehículos.

Indicó que, existen encuestas donde el 97 por ciento de las personas entrevistadas se pronunció por eliminar el cobro de estacionamientos en plazas y centros comerciales.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos políticos y gobernación.