Propone Torruco Marqués reaunudar 30% actividades en hoteles en destinos vacacionales

El secretario de turismo en México, Miguel Torruco Marqués, propuso reanudar en un 30 por ciento las actividades en hoteles de destinos vacacionales del país, sin embargo el mandatario de Guerrero Héctor Astudillo Flores planteó analizar este tema por el latente riesgo de contagios de coronavirus y se creó una comisión especial en el tema turístico.

Durante un encuentro virtual entre integrantes del gabinete presidencial y gobernadores que encabezó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, se abordó el tema de la industria sin chimenea, así como empleo, minería y el regreso a clases con la participación de Graciela Márquez Colon con de Economía; Luisa María Alcalde del Trabajo, y Torruco Marqués.

A través de mensajes difundido en la red social Twitter, Astudillo Flores precisó que con los funcionarios antes mencionados ”analizamos la posibilidad de que algunos sectores productivos puedan reanudar dentro de un tiempo prudente sus actividades”.

Escribió que “Guerrero tiene más de la mitad de sus municipios sin contagios y los queremos cuidar; sin embargo tenemos otros en los que la curva se mantiene ascendente. Así lo confirmó en la videoconferencia el subsecretario de @SSalud_mx, @HLGatell. Por favor #TómaloEnSerio”.

En la sesión con el gabinete federal que fue encabezada por la titular de Segob, donde estuvieron otros mandatarios, así como los miembros de los gabinetes estatales, revisaron la situación tan distinta que enfrenta cada uno de los estados, donde se puso a consideración la complejidad de entidades que se encuentran en rojo por Covid-19 y en donde los casos confirmados siguen en aumento.

Sobre el tema turístico, el gobernador Héctor Astudillo, consideró que se requiere un análisis más a fondo, debido a que la sugerencia del secretario de turismo, Miguel Torruco de abrir un 30 por ciento de las hospederías, también propiciará abrir otros negocios que son visitados por potenciales turistas que quieran viajar a los destinos turísticos.

“De acuerdo a lo que estamos hablando, de las cosas diríamos más necesarias, pero también más complejas es el tema de los hoteles y de las playas. Me gustaría mucho escuchar nuevamente el comentario del secretario de turismo respecto a esta ruta. Porque si abrimos un hotel al 30 por ciento, tendríamos que abrir un restaurante al 30 por ciento y luego un antro como se comentó al 30 por ciento”, dijo.

En otro mensaje, Astudillo Flores valoró a la titular de Gobernación que se haya tomado su propuesta para formar un grupo de trabajo especial que será encabezado por el titular de Turismo de México, para tratar el tema de la reactivación en este sector, así como el replantear el que no desaparezcan los programas para incentivar la creación de empleos ante la emergencia.

Respecto al tema educativo, insistió en el planteamiento es ir al primero para reanudar labores, sin embargo admitió que el tema es complicado porque los maestros se mueven de un lugar a otro y regresan a sus casas que se ubican en otros lugares donde trabajan, situación que pondría en riesgo a sus familias con toda esa movilidad.