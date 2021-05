Propone Manuel Negrete un gobierno incluyente

El candidato a la gubernatura por el Partido Fuerza por México, Manuel Negrete Arias, dijo que el ejercicio de gobierno que propone será incluyente e inclusivo, para lograr acciones que verdaderamente atiendan las necesidades de los guerrerenses.

Al asistir al debate ciudadano de candidatos a la gubernatura de Guerrero organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Negrete Arias, dijo que una vez que gané la elección del seis de junio, cada secretaría y órgano de gobierno tendrá la encomienda de establecer diálogo directo con las personas, con la sociedad civil, organizada, con instituciones académicas y organismos no gubernamentales para buscar acciones que ayuden al desarrollo económico y social para los guerrerenses.

Asimismo, garantizó que cada servidor público que participe en su gabinete será seleccionado por su experiencia y conocimientos, dejando claro "yo no tengo ningún compromiso y mi gobierno será de libertades para todos".

Durante la ronda de preguntas, Wilfredo Álvarez Cabañas, miembro del panel ciudadano, cuestionó ¿Qué estrategias considera en su plan de trabajo para mitigar el incremento e incentivar a la micro y pequeñas empresas a través de la energía?

El abanderado del partido rosa, respondió que es importante sostener reuniones con las personas responsables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para llegar a acuerdos y lograr costos accesibles para los ciudadanos.

Ante el cuestionamiento de buscar alternativas como la energía solar, destacó que estaría dispuesto a buscar los mecanismos para lograr la energía solar o eólica en la entidad, porque se debe de pensar en el desarrollo del estado, además de cambiar la manera de trabajar en Guerrero.

A la pregunta expresan por la candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Ruth Zabaleta, si estaría dispuesto a confrontarse con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, debido a que él no está de acuerdo con las energías limpias. Manuel Negrete respondió "Si es para beneficio de la gente, yo no tengo ningún problema con confrontar al presidente, con decirle y llevar a los especialistas, por qué no llegar con el presidente y decirle que está errado y que tenemos que hacer modificaciones".

Respecto a si esta dispuesto a presentar su declaración 3 de 3. El candidato de Fuerza por México, aseguró que no tiene ningún problema con mostrar su declaración patrimonial, puntualizando que todo lo que tiene es gracias a su trabajo y que desde joven le ha costado como futbolista.

En su mensaje final, Negrete Arias, reiteró el agradecimiento a participar en el debate ciudadano, mencionando que todas sus propuestas y el plan de trabajo están pensados a partir de las personas.

Dirigió su mensaje a todos aquellos que tienen dudas en ejercer su derecho al voto y pidió que el 6 de junio salgan a votar, que vayan a las urnas y hagan efectivo su derecho a decidir.

Dijo que su plan de gobierno está basado en la experiencia, en ir contra corriente y hacerlo bien, en dar resultados, en sumar esfuerzos.

Señaló que cada uno de los actos de gobierno tendrán un diseño definido que permita atender de manera específica cada región, serán cubiertas sus necesidades en desarrollo social, económico, seguridad, derechos humanos, salud, trámites y servicios.

Además, habrá una revisión al ejercicio del gasto público para reorientar el dinero hacia los rubros que más lo necesiten.

"En Fuerza por México estamos convencidos que sólo con la intervención de la ciudadanía en todos los procesos públicos y de gobierno, lograremos políticas públicas eficientes y eficaces. Nos encontramos en un momento decisivo en el que ustedes van a elegir quien encabece el gobierno de nuestro gran estado de Guerrero, tenemos la posibilidad de dar oportunidad a nuevas caras, a nuevas propuestas, de cambiar la clase política que ha sido la misma en los últimos años", sostuvo.