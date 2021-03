Propone Félix coordinar seguridad con comunitarios

Las policías comunitarias no van a desaparecer, el gobierno del estado pretende coordinarse con estos cuerpos civiles para reforzar los operativos de seguridad en las zonas donde tengan presencia, dijo el candidato a la gubernatura de Guerrero por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio.

Lo anterior lo expresó en lo que fue su segundo día de campaña política que realizó en el poblado de Xaltianguis, en donde existe una fuerte pugna entre las autodefensas de la CRAC y la UPOEG, dijo que en su caso reconoce el trabajo que han realizado en el estado, brindando seguridad a sus pueblos y comunidades.

Por lo que adelantó que una vez que gane las elecciones del 6 de junio, su gobierno buscará integrarlos a las reuniones de seguridad pública, porque ellos no reciben ningún tipo de apoyo del gobierno, por lo que, insistió, que buscará integrarlos a la Coordinación de seguridad pública, "pero no van a desaparecer".

En otro tema, Salgado Macedonio, quien lucía más relajado y seguro de si mismo, a pregunta si pedirá seguridad al gobierno federal, luego que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, admitiera que hay tres estados con graves problemas de inseguridad para los políticos, entre estos Guerrero, dijo que por el momento no, pues no tiene problemas de amenazas o incidentes, " y a mi no me gusta andar con guaruras, la gente es cariñosa conmigo y ando solo".

Hizo un reconocimiento al gobernador Héctor Astudillo Flores y a los alcaldes, porqué no se meten en el proceso electoral y no hay ningún tipo de persecución o amenazas, "no tengo ningún problema y seguiremos solo, no necesito de seguridad especial".

Sobre si convocará a los ex aspirantes como Adela Román Ocampo, Luis Walton Aburto, por citar solo algunos, dijo que ya ha platicado con todos y espera que se sumen a su proyecto de gobierno, "quiero decirles que no se trata de Félix Salgado Macedonio sino de impulsar la Cuarta Transformación en Guerrero".