Propondrá HAF gira a García Winder por las regiones para determinar la ruta de reparto de fertilizante

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que el próximo miércoles sostendrá varias reuniones en Acapulco con el nuevo responsable del programa de fertilizante gratuito, Miguel García Winder, a quien le ha solicitado que exista mayor inclusión de campesinos, desaparezcan los vales y no se politicen estos apoyos a los productores del estado.

En conferencia de prensa, en sus oficinas de Protur en Acapulco, el mandatario estatal, precisó que, propondrá al también subsecretario de Agricultura, realicen juntos una gira por las siete regiones del estado, para que dé cuenta de los lugares son se siembra maíz, frijol, arroz y otros productos y sepa la importancia de que reciban el fertilizante a tiempo.

“El presidente de la República está interesado en que las cosas se hagan bien, vendrá el subsecretario Winder el próximo miércoles, él es el responsable del fertilizante habrá varias reuniones y haremos giras por regiones para que no existan los mismos problemas que haya mayor inclusión, que no vean a los ayuntamientos como adversarios en este programa, operación colectiva y que no se politice”, explicó.

En otro tema, Astudillo Flores, opinó sobre la visita de los hermanos Le Barón y otros activistas que marcharon el fin de semana en Chilapa, señaló que son bienvenidos a Guerrero y aclaró que en este municipio la violencia había disminuido de forma importante hasta que ocurrió el asesinato de los diez músicos en la parte alta.

“Hay que revisar los números en el tema de Chilapa, han disminuido los homicidios, hasta que ocurrió el tema mediático de las diez personas asesinada, los indicadores delictivos van a la baja, aunque no se quiera aceptar, la familia Levaron y los que vinieron son bienvenidos a Guerrero”, detalló.

Asimismo, el gobernador señaló que este lunes se reunirá en la Capital del país, con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, con quien abordará de las alertas de seguridad a los ciudadanos americanos para que no viajen a Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo, donde llevará cifras de la disminución de los delitos que se han dado en ambos municipios.

Insistió que en cuando tenga la oportunidad de hablar con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, le pedirá reconsidere los aumentos del peaje en la Autopista del Sol y que no desaparezcan los puentes y fines de semana largo, porque son de gran importancia en materia turística para Guerrero.