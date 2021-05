Problemas de agua potable corresponden a municipios: Héctor Astudillo

El Gobernador Héctor Astudillo Flores, sugirió a la población que acudan con las autoridades municipales para preguntar qué está pasando con el servicio de agua potable en los municipios porque ellos son los encargados de la operatividad y de llevar este servicio a la sociedad.

Acapulco y Chilpancingo han registrado en los últimos meses, bloqueos y manifestaciones por el deficiente servicio de dotación del vital líquido en medio de la emergencia sanitaria por Coronavirus. Local Desabasto de agua alcanza a hoteles y restaurantes

Al encabezar la actualización de casos Covid-19, el mandatario respondió una pegunta de los ciudadanos respecto a cuándo se dará solución y respuesta al tema de la escasez de agua potable, y dijo que él siempre ha estado atento y ayudando, pero aclaró que el tema es únicamente competencia de los ayuntamientos de todos los municipios.

“Yo con mucho gusto les digo que yo siempre he ayudado en todo lo que puedo ayudar, pero el tema del agua es un tema municipal, vayan al municipio y con todo respeto pregunten qué es lo que están haciendo, que están haciendo con el tema del agua al municipio que se refieran, no me refiero a un municipio en particular”, abundó.

Aclaró que no se refirió a un municipio en particular, sino “en generalidad”, porque insistió que “el tema del agua es un asunto de carácter municipal, obviamente el gobierno del Estado y un servidor, siempre coadyuvará en los temas del agua, también en los temas de lo que es los drenajes, el cuidado de las aguas residuales, por supuesto que también nosotros tenemos presupuesto, el tema de la operatividad y el agua es un asunto de carácter municipal”.

Cabe mencionar que en la capital del estado y este puerto, se han tenido problemas con el abasto de agua en colonias y poblados, situación que ha generado protestas y reclamos a las autoridades correspondientes.