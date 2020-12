PRI exhorta a retomar el rumbo para frenar destrucción de instituciones

Enderezar el rumbo es posible, si hombres y mujeres, se unen y participan en el proceso electoral, para que se frene la destrucción de las instituciones y desaparición de programas que beneficiaban a las familias mexicanas, en particular de Guerrero, dijo el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Esteban Albarrán Mendoza.

La idea es que no se apoye nuevamente al partido en el gobierno, pues al cumplirse dos años de Morena, se ha hecho más desgaste de energía en sus pugnas internas y su medición de fuerzas con derroche de recursos en la promoción de imagen para contender en el proceso electoral, que atender el tema de la pandemia del Covid-19, que desgraciadamente sigue cobrando más vidas de mexicanos y mexicanas.

A esto hay que añadir, que sigue siendo un pendiente del gobierno federal, la falta de resultados, principalmente en el tema económico, que sigue en picada, se agudiza la inseguridad y se ha incrementado la pérdida de empleos, sin que exista hasta el momento un plan emergente que coadyuve a retomar el rumbo y salir de esta situación tan complicada para el sector más vulnerable de la población.

El dirigente del PRI, Albarrán Mendoza, recordó a la ciudadanía que se perdieron más de 2 millones de empleos y la actual administración dejo desprotegidas a las mujeres, al quitar recursos presupuestales para el combate a la violencia que padecen. Por ello, ratificó: “¡En el 21 no te vayas con la finta! Es tiempo de dar marcha atrás a sus errores”.

Por ello, respaldo la campaña en redes sociales que inició la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional, con el hashtag: #YaTeCayóEl20, en el que cuestiona la falta de resultados del gobierno federal en materia de seguridad y economía.

El Partido de México criticó también que no hay apoyos para los emprendedores, para la investigación científica y la cultura, por lo que convocó a la ciudadanía que no se le dé más poder a Morena en el 21. “Si ya te cayó el 20 de que la inseguridad está peor que nunca, no le des tu apoyo a Morena, que ya demostró no saber gobernar”, precisa la campaña que se divulga también en este estado suriano.