Presume Sedatu reconstrucción de escuela inconclusa en Diamante

El titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano en México (SEDATU), Román Meyer Falcón, presumió en sus redes sociales la reconstrucción de la Escuela Secundaria Técnica 152 "Acapulco Diamante" ubicada en la colonia Miramar en este puerto, sin embargo, la obra sigue inconclusa.

En su cuenta de Facebook oficial, el funcionario federal escribió; "Así luce la Escuela Secundaria Técnica N. 152 Acapulco Diamante. Un espacio que contribuirá a disminuir el rezago educativo en Guerrero", y posteó tres fotografías editadas. Local Sedatu pretende entregar reconstrucción de escuela secundaria incompleta, denuncian

Tras la publicación, maestros, directivos y padres de familia comenzaron a escribir comentarios y decirle al funcionario, que la escuela no ha sido concluida, porque no cuenta con barda perimetral, talleres, butacas ni pizarrones, por lo que no podrán regresar a clases presenciales.

Francisca Espinoza Pérez, comentó que, "Sr. Román, nada más le recordamos que la escuela que nos quieren entregar deja mucho que desear, es una obra inconclusa que le faltan los talleres equipados y todo el mobiliario necesario para el alumnado. Tenemos entendido que el gobierno federal y estatal entregan escuelas completas para una mejor educación de los jóvenes, tanto los padres de familia como el personal que laboramos en dicha institución no estamos de acuerdo en recibirla en esas condiciones".

Por su parte, Ishell Romero, quien labora en el plantel, escribió, "Soy parte del personal de esa escuela Acapulco-Diamante y estamos inconformes con la obra, esta inconclusa le hace falta la barda perimetral, hacen falta talleres y oficinas admitrastivas, además de la cooperativa escolar. Hemos estado haciendo movimientos para que nos resuelvan el problema y nada, la gran sorpresa es esta publicación que hace ver como si no existiera problema alguno. URGE resuelvan esta situación

Foto: Pedro Radilla | El Sol de Acapulco

autoridades correspondientes".

Cabe mencionar que, los maestros, personal administrativo y padres de familia, amagaron con bloquear el bulevar de Las Naciones esta semana si no son recibidos en audiencia por el titular de SEDATU, Román Meyer Falcón y el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que escuchen y resuelvan sus demandas.