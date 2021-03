Presentará hoy Morena impugnación ante el TEPJF

A unas horas de que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO), por unanimidad de votos canceló el registro como candidato a la gubernatura del estado por Movimiento de Regeneración Nacional, Félix Salgado Macedonio, el secretario general en funciones de dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, confirmó que este martes impugnaran ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El dirigente estatal, aseguró que están reuniendo las pruebas y demostrar que su partido político nunca hizo precampañas, que es la principal prueba del Instituto Nacional Electoral que utilizó para quitarle la candidatura al senador con licencia.

"El órgano electoral del estado me entregó un documento en el que nos da la razón de que no registramos precandidatos, por consiguiente, no pudimos hacer precampañas y como es lógico, tampoco reportar gastos", apuntó.

El dirigente de Morena, Rodríguez Saldaña, dijo que este lunes por la tarde se van a reunir las pruebas y este martes 30 de marzo los abogados acudirán al TEPJF para presentar el recurso de impugnación.

Aseguró que tienen plena confianza en que se echará abajo la resolución del INE, respecto al procedimiento oficioso en materia de fiscalización y que Félix Salgado Macedonio, será el gobernador de Guerrero.

Por lo pronto, confirmó que el senador con licencia Salgado Macedonio, canceló sus actos de proselitismo y está atento a todo lo relacionado con su caso, en espera de revertir el fallo del órgano electoral federal del pasado jueves.