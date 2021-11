Presentará Evelyn programa para enfrentar venta de mujeres y niñas

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda confirmó que esta semana se pondrá en funcionamiento un programa integral e interinstitucional para enfrentar la venta de niñas y mujeres el cual ubicará en Guerrero y podría replicarse en todo el país.

En entrevista, al término del homenaje a la Bandera en la sede del Poder Ejecutivo, Salgado Pineda también habló sobre el ataque al domicilio de la diputada Estrella Bernal de la Paz, el cual condenó y adelantó que la legisladora dará una postura el día de hoy.

Salgado Pineda anunció que esta semana se presentarán los detalles del primer lote de unas 35 camionetas blindadas del Gobierno del Estado que se subastarán.

"Estamos en una perfecta coordinación para un tema muy importante. Nosotros dijimos que es una práctica que se tiene que erradicar completamente", afirmó Salgado Pineda.

Explicó que el miércoles, en Tlapa, se reunirán los 21 presidentes y presidentas municipales con autoridades estatales, federales y representantes del Organismo de Mujeres de la ONU, así como de Derechos Humanos para firmar una serie de compromisos para erradicar este problema.

"Lo que no se menciona, no existe. Nosotros no tenemos nada que ocultar, al contrario: existen pendientes pero estamos haciendo un gran trabajo para erradicar la venta de niñas", agregó la gobernadora.

"Cuando asumí la gubernatura hice un compromiso muy grande con las mujeres y lo estamos cumpliendo", agregó.