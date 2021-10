Presenta diputado iniciativa de consulta de pueblos indígenas y afromexicanos

El diputado Bernardo Ortega Jiménez presentó iniciativa de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Poblaciones Afromexicanas del Estado de Guerrero.

Con este instrumento, dijo, se privilegiará la determinación de estos sectores de la población, quienes podrán “aceptar o rechazar la medida que el gobierno o poder tenga pensado implementar”.

Ortega Jiménez al presentar la iniciativa, resaltó la importancia de contar con un ordenamiento que regule la realización de las consultas a las comunidades referidas.

Señaló que es momento de legislar “con responsabilidad, sin ambigüedades y sin protagonismos inservibles”.

Recordó que a los beneficiarios de esta ley por décadas se les ha vulnerado en el reconocimiento de sus derechos.

Advirtió que, si no se hace la consulta que prevé el Convenio 169 de la OIT, o si habiéndose realizado, ésta no cumple con ciertas formalidades que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “entonces no podemos hablar de un trabajo legislativo que beneficie a este sector de la población”.

Para cumplir a cabalidad, el proyecto de ley prevé la consulta en sus diversas facetas: Preparatoria; Acuerdos previos; Informativa; Deliberativa; Consultiva y Seguimiento de acuerdos. Cada órgano del Estado, ya sea administrativo o en su caso, legislativo si se trata de este Congreso, tendrán su responsabilidad en conjunto con los demás entes públicos previstos en este proyecto.

Además, ya en las fases del proceso legislativo, el Congreso de Guerrero será garante de que toda medida legislativa cumpla con la consulta.

Por ello, se propone también que sea la Junta de Coordinación Política cuando se trate de medidas legislativas, el órgano que, antes de emitirse el dictamen correspondiente verifique que se haya cumplido con la organización y realización de dicha consulta.

La consulta, prosiguió el legislador, no sólo se trata de tomar su opinión, sino que la consulta se traduce en una decisión, con alcances verdaderamente de autonomía y de autodeterminación, tal y como lo establece nuestra Constitución.

Con este proyecto de ley, nunca más habrá declaraciones de invalidez de la Suprema Corte, nunca más habrá procesos legislativos viciados, finalizó.