Preocupante que Morena condicione el voto con programas sociales: PRI

Tras confirmar que están recabando testimonios de las personas a las que se le trata de condicionar su voto para no quitarles los programas sociales, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Apreza Patrón, aseguró que los siervos de la nación no solo incurren en un delito sino en un acto ofensivo y que ofenden la dignidad de las y los guerrerenses.

En entrevista, el dirigente de los priistas guerrerenses refirió que el candidato a gobernador por la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, lo dijo claro durante el segundo debate que organizó el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCGRO), de que a medida de que avance el reloj electoral, se intensificará las acciones para condicionar la entrega de los programas sociales y los apoyos a los grupos vulnerables por parte de algunos actores cercanos a Movimiento de Regeneración Nacional. Estado Niños y niñas serán prioridad en mi gobierno: Moreno Arcos

Por eso, dijo, es importante decirle a la población que se trata de un engaño "que nadie se los puede quitar porque están en la Constitución. Yo hago un llamado a los hombres y mujeres que no se dejen sorprender y que sepan que con Mario Moreno estos programas serán fortalecidos, serán reorientados, siempre pensando en ti, pensando en tus familias".

El dirigente del PRI en Guerrero, Apreza Patrón, sobre el resultado del segundo debate, afirmó que la ciudadanía vio como ganador al candidato del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, por la sencilla razón de que fue evidente que es una persona que conoce Guerrero, que conoce sus problemas, que ha venido escuchando a la gente a lo largo de su andar por las 7 regiones del estado, por eso ha construido propuestas y alternativas de solución muy claras.

"Quedó muy claro que los problemas de Guerrero no se resuelven rehuyendo a los debates, los problemas de Guerrero se resuelven enfrentándolos, dialogando con la gente, comprometiéndose con la gente y no rehuyendo para no dar la cara, como lo hizo la candidata de Morena, a quien sin duda ya la calificó el pueblo de Guerrero", dijo.

A pregunta sobre la denuncia que hizo el secretario general en funciones de dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, en contra de la candidata a diputada plurinominal por el PRI, Julieta Fernández de Añorve, de condicionar el voto regalando tinacos, refirió que "si tienen pruebas que demanden, solo aclarar que Julieta ha venido impulsando programas de apoyo a la gente donde les acercan estos artículos a precios más bajo, para que puedan almacenar agua, porque se le olvidó a Marcial, que en Acapulco se carece del vital líquido gracias al gobierno de Morena y por tanto no son dádivas, ni se condiciona el voto, aquí se respeta a las personas".

Caso contrario ocurre con los servidores de la nación y algunos funcionarios federales, que están yendo a recorrer los lugares más pobres, los lugares donde hay menor información y están diciéndole a la gente, "si tú no votas por los candidatos de Morena, te van a retirar los programas sociales, y eso es falso. Yo hago un llamado aquí, y respetuoso a los Servidores de la nación, a los servidores públicos federales, no traten de engañar a la gente, no ofendan la dignidad de los guerrerenses, los guerrerenses somos gente con historia, somos gente digna, no nos dejaremos engañar".

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Héctor Apreza Patrón, por otro lado criticó que los de Morena, tratan de convertir está campaña en un circo, "desgraciadamente los problemas de Guerrero no se van a resolver con concursos de canto, no se resuelven cantando, los problemas de Guerrero se van a resolver escuchando a la gente, dialogando, buscando alternativas de solución como lo ha venido haciendo Mario Moreno, quien está comprometido a buscar la inversión en el campo, en el turismo, en la minería ¿por qué? Porque la inversión genera empleo, ingresos, que permiten adquirir comida para la familia, generar condiciones para la salud, para la educación y desgraciadamente la cantada no resolverá los problemas de Guerrero", apuntó.