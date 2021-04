Preocupa a padres proceso de duelo en los niños por el Covid

Durante la pandemia por Covid-19, y debido a los fallecimientos que ha ocasionado, maestros y padres de familia se han interesado en participar en temas para abordar el proceso de duelo en niños, el cual se recomienda no abandonar y ponerles atención en su comportamiento.

La tanatóloga Anahí Polo Pérez, dijo que se ha detectado que niños de familiares que están pasando por una situación de perdida no saben como atenderlos y se piensa que como están pequeños no se dan cuenta de los que está sucediendo o se le oculta las cosas con la intensión de evitarles un sufrimiento. Local Llama Adela Román a seguir respetando los derechos humanos de las y los niños

Sin embargo, los niños y niñas si se dan cuenta de lo que está sucediendo y lo entenderán de acorde a la edad y es importante que manifiesten el como se están sintiendo.

En entrevista la coordinadora de Tanatólogos del Grupo Gayosso a través de la Plataforma Vida y Bienestar dijo que durante este mes de Abril de manera gratuita están impartiendo una Guía de Duelo sobre el manejo emocional de niños y niñas de cómo “Afrontar la Muerte de sus Padres”, donde participan adultos acompañado de sus hijos.

Comentó que cuando muere un familiar, a veces los adultos se involucran tanto en su dolor que se olvidan un poco de los niños y porque no se tiene la costumbre de involucrarlos en los rituales de despedidas.

“En este caso a los niños se les deja de lado y no se les válida de como se siente, no se les escucha y no nos damos la oportunidad de preguntar de como te sientes o sabes qué pasó? Y los niños si pueden sentirse olvidados y genera una angustia al no saber qué pasa”.

Recomendó la tanatóloga que cuando un familiar muere, es importante que a los niños también se les de un acompañamiento porque ellos aprende a como afrontar la pérdida.

Comentó que los talleres que se imparten de manera virtual, se involucran a los padres y niños donde se le asigna actividades.

Añadió que a través de cuestionarios fue muy recurrente que se impartiera pláticas de como atender a niños en un proceso de duelo.

Dijo que a partir de los 3 o 4 años de edad, los niños se dan cuenta de la muerte de un familiar pero a veces la confunden con el quedarse dormidos y hay que estar atentos porque a esa edad se genera lo que es el pensamiento mágico.

“A esa edad los niños tratan de interpretar lo qué pasó y no tienen noción de los tres sentimientos básicos que es irreversible, que es universal y que existe una ausencia total, entonces los niños en sus pensamientos mágicos empiezan a culparse por no entender a donde se fue la persona y hay pensamientos constantes de yo habré hecho algo para que se fuera? O no me quiere y por eso se fue? Y comienzan a culparse por lo que está pasando e incluso cuando ven que está llorando un adulto”, precisó.

La tanatóloga comentó que es hasta los cinco años, es cuando un niño se da cuenta de que de la muerte no se puede regresar.

Asimismo recomendó a los padres a que tomen en cuenta los compartimentos y sus emociones de los niños, durante el proceso de duelo, y que es la forma de jugar, ver que no sean agresivos durante el juego, su conducta y en el rendimiento escolar.

Añadió que se ha tenido mucha presencia de docentes, madres y padres a través de los talleres virtuales que buscan involucrarse para atender a los niños en un proceso de duelo durante esta pandemia.

Dijo que en estos momentos se ha recurrido más a solicitar la ayuda de un especialistas psicológica o tanatólogo al perder a un familiar