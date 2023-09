Por violencia cancelan fiesta a San Miguel en Chichihualco

Como consecuencia de los recientes hechos de violencia que se han registrado en el municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) el gobierno municipal de ese lugar determinó cancelar las actividades patronales en honor a San Miguel incluido el Paseo del Pendón y la Feria.

Habitantes de ese municipio señalaron que no hay un referente anterior en el que la fiesta del pueblo se tenga que suspender como consecuencia de la violencia y la inseguridad.

Lea también: Policías estatales enfrentan a civiles armados en Chichihualco

Refirieron que en este momento la cabecera municipal de Chichihualco parece un pueblo fantasma, no hay actividad en las escuelas ni en edificios públicos, los negocios cierran temprano y algunos no abren; “a las 6 de la tarde antes de que empiece a oscurecer la ciudad queda sola no ves una persona caminando en la calle”.

Estado Suspenden parcialmente festividades religiosas en Chichihualco

En este municipio apenas hace un par de días se reportó una balacera cerca del centro de la ciudad y se difundieron videos en los que personas con niños corren al escuchar las detonaciones de bala y ha sido una frecuente situación el registro de balaceras y enfrentamientos.

Entre los hechos de violencia se incluye una agresión a la Policía Estatal que dejó saldo de un elemento asesinado y otro lesionado y la detención de cinco presuntos delincuentes.

El comunicado difundido por el Ayuntamiento señala que como autoridad responsable de velar por la integridad de los habitantes y ante la compleja situación de inseguridad que se vive, tomaron la decisión de cancelar la realización del Pendón y la Feria regional 2023.

“Esta noticia nos origina nostalgia ya que estas celebraciones son parte fundamental de nuestra identidad cultural y de nuestras tradiciones”.

“Lamentablemente la inseguridad ha alcanzado niveles que afectan la vida diaria de la sociedad, consideramos prioritario garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”.

Las huellas de las balaceras todavía son visibles en algunas partes del municipio. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

La fiesta de San Miguel en Chichihualco reviste gran importancia porque la población tiene una fuerte devoción al santo al que se le atribuye milagrosidad, incluso muchos migrantes desde Estados Unidos regresan a su pueblo para festejar al santo.