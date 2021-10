Por segundo día, SUSPEG para labores en Petatlán

Por segundo día consecutivo personal de la Sección 72 del SUSPEG, que laboran en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande del municipio de Petatlán, pararon labores de brazos caídos en exigencia a que la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado les cubra los adeudos de bono retroactivo, aumento salarial, recategorizaciones, bono sexenal y el incremento al fondo de ahorro.

El representante de los manifestantes, Mario Abarca Otero informó que al paso de 24 horas ninguna autoridad se acercó con ellos para dialogar y buscar resolver las peticiones de la base trabajadora, pues se trata de aportaciones que ellos mismos hacen.

Son docentes y personal administrativo de la universidad quienes mantienen el paro de labores, esto ha dejado sin clases regulares a mas de 2 mil 800 estudiantes de diferentes carreras, por ello la urgencia de que se atiendan sus peticiones.

El plantel no está cerrado, permanecen laborando trabajadores de confianza que no pertenecen al sindicato; de momento continuará la protesta de brazos caídos, pero no se descarta que tomen acciones mas radicales.