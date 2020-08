Por no usar cubrebocas, infraccionan hasta diez transportistas al día

Un promedio de diez infracciones se aplican diariamente a taxistas de colectivos amarillos y azules, por no portar el cubrebocas, cuando es de uso obligatorio.

Así lo informó el delegado de Transporte del estado Juan Barrios Hernández, quien dijo que con el apoyo de efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policias de Tránsito Estatal, realizan operativos aleatorios en la ciudad para que se cumpla con las medidas preventivas y evitar contagios de Covid-19. Estado Toma protesta Alberto Catalán Bastida como nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del PRD

Recordó que de acuerdo a los datos de la plataforma nacional epidemiológica, Guerrero se encuentra en semáforo naranja y es necesario no bajar la guardia para que el regreso a la nueva normalidad sea seguro.

El funcionario del gobierno del estado Barrios Hernández, por ello indicó que se han reforzado los operativos y se está aplicando las infracciones a todo aquel que no cumpla con el uso del protector facial, toda vez que el no hacerlo, no solo expone su salud el trabajador del volante sino también la de los que tengan contacto con él.

Pidió a los ciudadanos su colaboración, para que denuncien a todos los transportistas que no usen el cubrebocas, pues con esto se estará frenando la letalidad del patógeno.