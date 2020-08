Por devaluación, campesinos dejaron de sembrar amapola en La Sierra y Montaña de Guerrero: Evencio Romero

Los señalamientos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a que los programas de apoyo al campo permitieron disminuir la producción de amapola en la Sierra y La Montaña de Guerrero, “son una tomada de pelo” consideró el dirigente de la liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos del estado de Guerrero, Evencio Romero Sotelo, y aseguró que en estos lugares hay crisis por el abandono institucional.

Recibe las noticias más importantes gratis en tu celular, únete aquí a nuestro canal de Telegram.

Romero Sotelo indicó que efectivamente en la sierra se dejó de sembrar amapola, pero no porque los campesinos tengan una opción más viable, sino porque la entrada de drogas sintéticas devaluó el precio de la goma, “en este momento en la sierra la goma la cambian por refrescos, por comida o hasta cervezas, porque su precio está muy devaluado”.

Foto: Cortesía | Secretaría de Marina

Indicó que los programas realmente han impactado de forma negativa pues quitó el dinero que se destinaba a la producción, los recursos que incentivaban la producción agrícola y todo lo transfirió para apoyar a quienes no trabajan.

Mencionó que los programas como Sembrando Vida y la forma en que han manejado el programa de fertilizante no están llevando ningún beneficio al productor, de la sierra en donde el maíz no es una alternativa de siembra por el clima que se tiene, y cultivos como el aguacate y el durazno no pueden comercializarse porque los caminos están deteriorados y es muy complicado sacar la producción.

“En la sierra hay crisis, la población no tiene que comer, más que los frutales que se producen y la goma de amapola que por muchos años fue lo que proveía riquezas a quienes la sembraban hoy no vale nada porque fue sustituida en el mercado por el fentanilo que es 100 veces más barato”.

Cabe señalar que desde hace varios meses que el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza ha venido alertando de la situación de crisis que se vive en la sierra debido a la caída del precio de la amapola, incluso atribuyó a ello la disminución de incidencia delictiva en el estado, “la disputa era por el control de la amapola que se sembraba en la sierra pero hoy que los campesinos ya no están produciendo porque no vale nada los delincuentes ya no están tan interesados en esta zona”.

Durante su conferencia del viernes López Obrador aseguró que los campesinos de Guerrero han dejado de sembrar amapola porque ahora tiene otras alternativas y apoyos para hacerlo, “Ahora hay apoyos para que pueda producir, para que tengan fertilizantes y muchos están abandonando las actividades ilícitas porque tiene opciones alternativas. Eso está pasando en Guerrero y en todo el país”.