Por Covid-19 analizarán cada crucero que llegue a Acapulco y Zihuatanejo

Luego de afirmar que en Guerrero, se aplicará el recurso que sea necesario para prevenir contagios por COVID-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores, dijo que se va a valorar cada crucero que llegue a Acapulco y Zihuatanejo y que se trabajará para intensificar las campañas de medidas sanitarias para prevenir el coronavirus.

En entrevista minutos antes de la clausura de la 83 Convención Bancaria, Astudillo Flores, ratificó que en Guerrero no se tiene ningún caso de COVID-19, "pero esto no quiere decir que no habrá por lo que tenemos que estar muy preparados". Local Revisan operativo de seguridad para visita de AMLO a Guerrero

Dijo que cada crucero que llegue, debe ser analizado, y precisó que está situación se está dando en otros destinos, por lo que deben estar preparados a tres semanas de que inicie la temporada de vacaciones de semana santa.

Agregó que la acción del gobierno, es prepararse y estar en alerta en hospitales y centros de salud pública, de cada municipio, y mencionó que en Guerrero se destinará todo el presupuesto que se requiera localmente, pero en una situación más delicada, se solicitará el respaldo de la federación.

Refirió que estamos a tres semanas de la temporada de vacaciones y en este tiempo, se irán realizando acciones y anuncios, para tomar decisiones necesarias como la anunciada en cuando a los cruceros que estén llegando a Acapulco y Zihuatanejo.

Manifestó que el coronavirus, no es un asunto cualquiera es una pandemia ya declarada, por lo que se deben de tomar medidas muy puntuales en cuanto a la prevención, por eso el reforzamiento de las medidas sanitarias en la entidad.