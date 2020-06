Ponen en cuarentena a policías municipales de Iguala, sospechosos de Covid-19

IGUALA, Gro.- Seis elementos de la Policía Municipal fueron puestos en cuarentena por presentar síntomas de Covid-19, confirmó el presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, quien dijo que de los diez que habían resultado positivos, 9 ya están trabajando y solo sigue presentando complicaciones en su salud.

Explicó que estos elementos están en sus casas bajo observación, en tanto que se está dando seguimiento puntual a efecto de poder detectar a las personas que tuvieron contacto con ellos y de presentar sintomatología de inmediato ponerlos aislarlos. Estado En julio Guerrero pasará a color naranja en el semáforo nacional: Héctor Astudillo

Lamentó que las personas tomen como un chiste el pedirles que se queden en casa y que continúe aumentado la movilidad en las calles, producto del relajamiento social, que está provocando que nuevamente este saturado el hospital del ISSSTE, por casos de covid-19.

El alcalde, Jaimes Herrera, advirtió que, si no hay autoprotección y el semáforo epidemiológico sigue en rojo, la federación no permitirá apertura de negocios no esenciales como se tenía previsto hacerlo este primero de julio.

Reprochó que haya personas que sigan criticando el trabajo de su administración cuando sin que le correspondiera hoy es el único gobierno municipal que tiene una unidad Covid en todo el país y la gente denosta el trabajo.

“No es un show, pero si así lo creen los invitamos a que sin equipo de protección entren a la unidad de terapia intensiva de la Unidad Covid para que constaten como los médicos y enfermeras arriesgan su vida, como los pacientes entubados luchan por sobrevivir y yo no creo que los pacientes se presten a hacer un show de esta magnitud”, dijo.