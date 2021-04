Ponen a disposición de la FGE a Policías Estatales implicados en presunta agresión de jóvenes

El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, David Portillo Menchaca confirmó que son cuatro los Policías Estatales (certificados) que fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado y que ya entregaron el armamento y los requerimientos que se han solicitado para la investigación.

En su visita al hospital privado Pacífico, en el fraccionamiento Magallanes, para dar seguimiento al joven Mario "N", herido a balazos por Policías Estatales el viernes por la noche en el bulevar Vicente Guerrero, Portillo Menchaca se negó a opinar si hubo algún abuso de autoridad por parte de la Policía Estatal y alegó que eso, lo determinará un juez. Estado Reitera Héctor Astudillo que habrá "justicia para Mario"

En declaraciones a reporteros, afirmó que ya presentaron ante la Fiscalía del Estado los requerimientos solicitados como fue el armamento, patrullas y videos de C4, por lo que, indicó, la "ya va la investigación avanzada, esperemos que exista la audiencia y que el juez determinara conforme a derecho", por lo que, la información está vertida en más tarjetas de investigación.

Se negó a informar sobre lo sucedido en la agresión con respecto al porqué se originó y si incumplieron con los protocolos de actuación y justificó, que debe ser "imparcial" y no puede "vulnerar el derecho de la presunción de inocencia, ni el derecho de las víctimas; no puedo emitir una opinión de lo que me hayan dicho, que pueda vulnerar el derecho de los compañeros".

Dijo que ya observaron los videos de C4, "yo tengo indicios, ya vi los videos, yo tengo acceso a eso, pero todo tendrá que ser vestido y competido ante un juez".

Sobre si hubo abuso de autoridad por parte de los Policías Estatales, el jefe policiaco, insistió que será un Juez de Control quien determine, sin embargo, por parte de la SSP de Guerrero, también confirmó, que iniciaron una investigación en la Contraloría Interna, y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos un expediente para que, "en conjunto aclaren la manera más transparente lo que pudo haber sucedido".

Cortesía | Secretaría de Seguridad Pública

El jefe policiaco, confirmó que fueron cuatro los Policías Estatales que fueron separados del cargo y puestos a disposición de la Fiscalía del Estado "desde el primero momento; para presentarse así cuando lo requiera el juez", como lo informó, el Sol de Acapulco este lunes.

Portillo Menchaca, afirmó, al preguntarle un reportero si estaban certificados los agentes estatales respondió, "si tienen armas deben estar certificados con su única clave policial".

El encargado de la Seguridad en el Estado, aseguró que ya instruyó la capacitación desde este lunes, en "derechos humanos, protocolos de actuación, en crisis de estrés y en otros temas que pudieran ser necesarios" y ejemplificó, el Protocolo Nacional del Uso de la Fuerza.

Se le preguntó cómo ha sido la reacción de la familia con la SSP estatal a lo que Portillo Menchaca, aseguró que ha sido positiva, y que "ellos entienden que por parte de la Secretaría, no puede juzgar a todos los Policías", además, reiteró, que han mantenido contacto con los familiares desde el primer día.

Asimismo, insistió, que la SSP ha cubierto los gastos hospitalarios, "desde el principio, no hay deuda, ni la habrá; y algunas cuestiones que ellos tienen inquietudes, hemos atendido de forma puntual, psicólogos y la trabajadora social está las 24 horas".

Al preguntarle que los familiares solicitan una prótesis para el joven, Portillo Menchaca, manifestó, "todo, todo lo que sea necesario, que vengan especialistas, que los atiendan es instrucción del gobernador que no se descuide ese tema".

Este lunes, el Sol de Acapulco, informó que fueron cuatro los Policías Estatales que se vieron implicados en el ataque a balazos contra tres jóvenes, uno de ellos menor de edad que le fue amputada la pierna derecha, y que se encontraban a disposición de la Fiscalía del Estado para deslindar las responsabilidades correspondientes.