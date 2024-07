Policías de Chilpancingo, insuficientes para la ciudad

El municipio de Chilpancingo sólo cuenta con una fuerza policial conformada por 116 elementos de la Policía Municipal, mismos que para desempeñar sus labores se dividen en dos turnos y una fracción de ellos se asigna a diversos servicios específicos como el cuidado de edificios, reveló la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Martha Isela Velázquez Adame, quien reconoció que es insuficiente para las necesidades de la capital.

La funcionaria explicó que, para compensar la falta de elementos, coordinan trabajo con instituciones del Estado y la Federación como son la Policía Estatal, la Guardia Nacional y El Ejército, a pesar de ello insistió en que la cantidad de elementos que se tiene para la seguridad en la capital es insuficiente.

De acuerdo con los estándares recomendados por la Organización de las Naciones Unidas y establecidas en el modelo de Operación policial se recomienda tener 1.8 policías por cada mil habitantes, esto significa que para los 283 mil 354 habitantes que se tiene en la capital se requieren 510 elementos para cuidar a la población, esta cifra se debe duplicar para cubrir los dos turnos, es decir se tiene que tener mil 40 policías en la ciudad.

Martha Isela indicó que con esta cantidad de elementos se cubren las necesidades de más de mil 200 colonias.

“Nosotros podamos cubrir la seguridad de manera adecuada necesitamos un Estado de fuerza de aproximadamente 600 elementos, al no tenerlos se está haciendo lo humanamente posible para atender la seguridad en Chilpancingo” y es que la cantidad de elementos que se tienen actualmente no llegaría no al 10 por ciento de lo requerido como si se tuvieron en el pasado cuando el estado le prestaba policías a Chilpancingo, pero desde el 2005 todos fueron concentrados a la corporación estatal.

Cabe resaltar que desde el primer año de la actual administración se abrió una convocatoria para contratar elementos de la Policía Municipal, en los tres años sólo se logró la contratación de 28 elementos, pero la corporación no creció porque fue mayor el número de elementos que causaron baja que los que se enlistaron.

En temas de seguridad existe un avance importante en Chilpancingo ya que no se tiene a ningún elemento relacionado con algún tema o alguna carpeta de investigación relacionada con delincuencia organizada.

Problemas para contratar

La contratación de policías en los últimos años se ha convertido en un gran problema para los municipios porque para poder dar de alta a un elemento de la Policía se tiene que pasar diversos filtros de control de confianza, exámenes médicos, psicológicos y físicos, después una capacitación de tres meses en la universidad de policía.

En los tres años el número de jóvenes que han solicitado e ingresar a la policía han sido muchos, pero sólo 28 lograron completar los requisitos que les solicitaron, por ello en la capital no se cubre ni el 10 por ciento del requerimiento policial.

“Estamos atendiendo la seguridad en Chilpancingo, la coordinación es con la policía estatal, con la Guardia Nacional, con Sedena para poder estar haciendo recorridos en los diversos sectores en los que está dividida la ciudad”.

La secretaria destacó que con la Fiscalía diario están en contacto a través de la mesa para la construcción e la paz, “nos están poniendo al tanto de diversas situaciones que acontecen para dar seguimiento a los puntos donde vamos a estar operando, dónde vamos a estar atendiendo de manera diaria el trabajo obviamente hay situaciones donde nosotros no podemos ventilarlas o ponerlas a disposición de la ciudadanía, porque no es nuestra competencia”.

Finalmente, Martha Isela destacó que en temas de seguridad existe un avance importante en Chilpancingo y es que no se tiene a ningún elemento relacionado con algún tema o alguna carpeta de investigación relacionada con delincuencia organizada ni con temas de desaparición forzada.