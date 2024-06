Policía Ministerial llama a jóvenes guerrerenses a ingresar a sus filas

La Fiscalía General del Estado emitió convocatoria para contratar a 50 nuevos elementos de la Policía Ministerial, cuyos aspirantes tendrán que aprobar exámenes de control de confianza médicos, psicológicos, físicos y tener al menos grado de estudios de nivel bachillerato. En la convocatoria no se especifica el monto de los salarios ni prestaciones.

De acuerdo con la organización no gubernamental "Causa en Común", Guerrero es el segundo estado en que se asesinaron más policías durante el año 2023, sólo por debajo de Guanajuato donde la cantidad de uniformados muertos llego a 60 y en Guerrero nos quedamos con 40 uniformados privados de la vida.

La situación de violencia e inseguridad que se vive en Guerrero ha generado un faltante de elementos de las policías en los niveles municipal y estatal, por ello municipios como Chilpancingo mantiene abierta de forma permanente una convocatoria para el reclutamiento de nuevos policías, a pesar de eso, en dos años sólo logró la contratación de 28 elementos.

La Policía Estatal incluso ofrece incentivos salariales superiores a los de la ley, pago de viáticos y otros beneficios para que los jóvenes se animen a participar como elementos policiales, además de que para esta corporación sólo requieren estudios de nivel secundaria y no con bachillerato como lo establecen en la policía ministerial.

Para enlistarse en la Policía Estatal sólo requieren estudios de nivel secundaria y no con bachillerato como lo establecen en la Policía Ministerial.

De acuerdo con declaraciones que hizo capitán Evelio Méndez Gómez, cuando fungía como Secretario de Seguridad Pública en el estado, en la Secretaría de Seguridad Pública se cuenta con menos de 4 mil elementos en activo, por lo que como meta del gobierno se estableció contratar elementos para llegar a por lo menos 7 mil elementos en la corporación, y con ello acercarnos a la recomendación del Modelo Óptimo de Función Policial, que establece que se debe tener 1.8 policías por cada mil habitantes.

En el caso de la Policía Ministerial no se sabe con precisión la cantidad de elementos tiene, debido a que son datos que no se revelan por temas de seguridad, sin embargo se presume que su nivel de operatividad se encuentra muy por debajo de lo óptimo, ello se refleja en las estadísticas que ha emitido la dependencia que en todo el año 2023 no logró esclarecer ni un solo homicidio doloso de los más de dos mil que se presentaron el año pasado.

En su convocatoria que se publicó este jueves, se establece que podrán aspirar a ser agentes de la Policía Ministerial hombres y mujeres mexicanos de entre 19 y 35 años de edad, con escolaridad de preparatoria o equivalente y un perfil físico en Mujeres de 1.55 metros de estatura y en Hombres 1.65 metros.

“Demostrar notoria buena conducta, sin antecedentes de condenas por delitos dolosos ni estar sujeto a procesos penales. Haber acreditado el Servicio Militar Nacional en el caso de los hombres o las mujeres voluntarias y lo principal, “aprobar los exámenes físicos y de personalidad, así como la evaluación de los controles de confianza”.

Una vez que cumplan con todo el proceso de documentación y exámenes, los aspirantes recibirán un curso de capacitación con una duración de mil horas.

Una vez cubierto el curso, las plazas en este proceso de selección serán asignadas a diversas Coordinaciones de la Policía Investigadora Ministerial en nuestra entidad, cuya distribución se determinará según las aptitudes demostradas durante el proceso de capacitación.