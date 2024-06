Policía local y operador de grúa involucrados en desaparición de periodista en Taxco

De acuerdo con los pocos indicios que se tiene sobre la desaparición del periodista Enrique Hernández Avilez en el municipio de Taxco, este fue detenido por una patrulla de la policía local y su vehículo remolcado por el servicio de grúas Mejía, pero él nunca llegó a la barandilla y su auto lo desaparecieron del corralón.

El editor de la revista Contacto Policiaco que se edita en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, Martin Vázquez López, señaló que ha tenido contacto con la familia de quien ha sido su colaborador desde el año dos mil, para conocer detalles sobre la desaparición y su familia le confirmó que hay operativos de diversas corporaciones que realizan la búsqueda, pero no hay un proceso claro de investigación que siga pistas básicas.

Lea también: Hallan muerto a alcalde de Malinaltepec retenido por pobladores

Refirió que se tiene el indicio de que fue detenido por una patrulla y luego el carro remolcado por grúas Mejía, “un servicio de grúas no puede actuar sólo, tendría que ser una autoridad la que le pida llevarse la unidad, además de que debe guardar un registro de quien lo solicitó, donde lo levantó y la bitácora de hora de ingreso al corralón”.

Lamentablemente explicó que cuando los familiares fueron a buscar el vehículo en las grúas, les dijeron que el propietario ya había acudido a retirarlo, que fueron dos personas y son más les entregaron el vehículo, algo que es inimaginable pues la persona que solicita la entrega de un vehículo tiene que acreditar la propiedad de la unidad.

Estado Amenazan a rector de la UAGro tras denunciar a extorsionadores

El editor de Contacto Policiaco refirió que hace una semana platicó con quien funge como su corresponsal en Guerrero y le aseguró que en Taxco él estaba bien, le relató los problemas que hay con el tema de los grupos delincuenciales y las cosas que están ocurriendo en este municipio de la zona norte de Guerrero, él le aseguró que no tenía problemas y le confirmó que además de la actividad de reportero se dedicaba a trabajar un taxi y con ello completaba el ingreso para su hogar. “Aquí todos me conocen, todos saben a lo que me dedico y no me meto en problemas con nadie” le habría dicho en el último diálogo que tuvieron.

El periodista Enrique Hernández Avilez desapareció el jueves 20 de junio en Taxco y en su búsqueda la policía del estado, la Guardia Nacional y el Ejército desplegaron acciones coordinadas en ese municipio para tratar de localizarlo, hasta el momento esos operativos han sido infructuosos.

A finales del año pasado en este mismo municipio de Taxco se registró la desaparición de tres reporteros y dos familiares de ellos, quienes permanecieron en manos de sus captores durante varios días y después fueron liberados.