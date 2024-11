Pisan tumbas en el panteón de Chilpancingo; ya no tiene pasillos

De acuerdo con trabajadores de la administración del Panteón “Nuevo” de Chilpancingo, este fue el año que menos personas visitaron la tumbas en el día de muertos, y es que aseguran que a diferencia de otros años en este no hubo ningún atractivo incluso no dio tiempo ni de hacer limpieza, por eso los visitantes encontraron un lugar sucio y desordenado.

El trabajador relató que hace tres años el gobierno municipal presentó en la entrada tapetes de aserrín muy coloridos y bellos, lamentablemente en la tarde nos cayó un aguacero que los destruyó, luego por la tarde se pusieron antorchas elaboradas con botes llenos de aserrín y diesel, “ya ve que las autoridades cada una tiene sus ideas y pues ahora no hubo absolutamente nada”.

Insistió en que este ha sido el peor año para al panteón porque antes se veían las colas de gente para entrar y otra para salir.

Este reportero trató de entrevistar al director del panteón, Ángel Antonio Santana para conocer los detalles de la celebración de muertos su personal lo contactó y ofreció estar en su oficina en 20 minutos, sin embargo tras dos horas de esperarlo no llegó.

Algunos visitantes reportaron que el panteón estaba en pésimas condiciones y con basura. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Durante el tiempo que permanecimos a la espera del funcionario al menos cuatro personas se presentaron a realizar quejas por problemas con sus terrenos, uno de ellos señaló que desde hace dos meses había ido al panteón a denunciar que su tumba se encontraba con tierra que le echaron desde otra fosa y no se ha retirado.

Otro se quejó de que por negligencia de la administración no le permitieron hacer una exhumación hace tres meses para sepultar un nuevo cadáver y ahora su tumba ya no podrá usarse en las gavetas inferiores, al menos no hasta que se cumpla el tiempo para el nuevo cadáver que fue sepultado.

El caso más grave que se presentó fue el de una mujer que llegó a reclamar porque desde hace 10 años que vive en Estados Unidos no había visitado las tumba de sus padres y hoy que vino encontró que el panteón esta ocupado por otro cadáver, es decir que el terreno lo vendieron y no sabe si sus padres fueron exhumados o que pasó con ellos.

Este el año fue el que menos personas visitaron la tumbas en el día de muertos. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Panteón sin andadores

El panteón Nuevo de Chilpancingo fue establecido en la década de los 90 debido a que el antiguo panteón central se encontraba saturado, inicialmente el panteón tenía sus áreas bien definidas, sin embargo con el paso de los años se fue llenando y mucha gente acaparó predios lo que redujo la cantidad de fosas disponibles.

Desde principios del siglo se estableció que el panteón ya estaba lleno sin embargo se empezaron a vender lo que serían las áreas verdes, luego se vendieron los pasillos, se hicieron ampliaciones del predio con rellenos y finalmente se ha dado el tema de la venta doble de terrenos

Actualmente el panteón nuevo no tiene andadores para llegar a las tumbas se tiene que caminar sobre otras tumbas y este año también hacerlo entre montones de basura que no fueron retirados a tiempo.

Personal de salud

Personal de la Secretaría Municipal de Salud mantuvo durante todo el día un módulo de atención al público en general para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse entre los asistentes, sin embargo se quejaron que todos los años la dirección les apoya con alimentos y bebidas para mantenerse durante toda la jornada pero este año la doctora Lilia ni siquiera fue a pararse mucho menos envió algo para su personal que trabajó horas extra.