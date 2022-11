Pidió la UAGro 180 mdp al gobierno estatal para pagar aguinaldos

El Universidad Autónoma de Guerrero Alfredo Romero Olea reveló que les faltan 180 millones de pesos para completar los recursos que se necesitan para pagar aguinaldos y otras prestaciones que se otorgan a los trabajadores de la máxima casa de estudios en el mes de diciembre.

El rector indicó que el tema ya lo dialogado con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, por lo que en los próximos días podrían tener una respuesta positiva a su solicitud de apoyo y con ello garantizarse el pago de aguinaldos y prestaciones.

Mencionó que los funcionarios del gobierno que tiene atribuciones para ofrecer una solución, tiene conocimiento del tema y toda la documentación necesaria, porque es un tema que con suficiente tiempo se ha informado para pedir el apoyo del gobierno estatal.

Lee también: Rechazados de la UAGro marchan por la Costera

Estableció que el monto de recursos faltantes en el presupuesto es un poco mayor al que se tuvo el año pasado debido a los incrementos salariales que se concedieron en el presente año.

Aún no es tiempo electoral

En otro tema el rector fue cuestionado sobre el destape de Javier Saldaña Almazán como aspirante a la rectoría universitaria, cuando aún no se está en campaña no siquiera se ha emitido una convocatoria para la sucesión, a los que señaló que lo que hubo el viernes fue un encuentro organizativo, no de campaña.

“Lo que tuvimos el viernes fue un reencuentro del frente por la Reforma y la Democracia (Fredeuag)”.

Mencionó que aún no hay un tema de candidaturas que eso sería hasta el próximo año y el propio Javier Saldaña los llamo a esperar los tiempos electorales y las convocatorias.