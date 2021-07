Piden obradoristas al INE actuar con imparcialidad en la consulta popular

Miembros del Frente de Organizaciones Obradoristas sociales que promueven la participación en la consulta popular del próximo primero de agosto, hicieron un llamado público al Instituto Federal electoral que actúe con imparcialidad en la realización del ejercicio democrático, además pidieron que se baje el porcentaje mínimo de participación que establecieron para que la consulta sea válida que es del 40 por ciento del electorado total.

Apolinar Segueda Dorantes, Félix bautista Matías, Javier Rojas Bernardino, entre otros personales de la política que han estado en grupos de izquierda, señalaron que es importante la participación en la consulta del próximo primero de agosto pues de este ejercicio democrático se tiene que partir para enjuiciar a cinco expresidentes dado que en la petición que se hizo a la Suprema corte de Justicia de la Nación y que fue acompañada de tres millones de firmas, eso fue lo que se pidió juicio a los ex presidentes. Estado Garantiza Andrés Manuel protección a periodistas

De acuerdo con el INE que es el organizador de la consulta, la pregunta que estará en la boleta será: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Los “obradoristas” expresaron que el juicio político que se emprenderá contra los expresidentes debe alcanzar también a ex gobernadores y aunque no quisieron dar todos los nombres de los enjuiciables, si señalaron que deben estar Ángel Aguirre por su vinculación con el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y Zeferino Torreblanca que traicionó a los luchadores de Izquierda.

De los expresidentes establecieron que el primero en ser enjuiciado debe ser Carlos salinas de Gortari, quien llegó al poder mediante un fraude que orquestó el entonces secretario de Gobernación Manuel Barlet, “Tenemos que señalarlo aunque hoy es miembro del gabinete de López Obrador”.

Los reporteros cuestionaron si no debe incluirse en el listad de enjuiciables a un presidente que ordenó liberar a un capo que dirige uno de los cárteles de la droga que se ha caracterizado por actuar con mucha saña y violencia, “Se a quien te refieres y a López Obrador no lo podemos enjuiciar porque es un presidente que llegó con el aval de más de 30 millones de votos, además él no es ex presidente l es presidente en funciones y dentro de tres años que ya no sea presidente podremos inician un movimiento para que se proceda”, señaló Segueda Dorantes.

Agregó que claro que se le podrá enjuiciar, porque efectivamente soltó a un capo de la droga, fue un error o una mala decisión pero él ha dicho que se le juzgue conforme a derecho.