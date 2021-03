Piden obispos vigilar que delincuencia organizada no intervenga en elecciones

Obispos de Guerrero hicieron un llamado a las autoridades electorales a vigilar el proceso electoral para que grupos de la delincuencia organizada no intervengan en la imposición de candidatos, ni en el financiamiento de la campañas, ni mucho menos en la orientación del voto de los ciudadanos hacía algún aspirante.

Monseñor Leopoldo González González, al dar lectura al mensaje pastoral de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco, Chilpancingo, Ciudad Altamirano y Tlapa de Comonfort, con motivo al proceso electoral, pidió a las autoridades civiles y militares a que implementen medidas de seguridad, tanto para los candidatos contendientes como para la población, antes y después de la jornada electoral.

A la partidos políticos recomendaron proponer candidatos honestos y con alta solvencia moral, que sean capaces de asumir las responsabilidades públicas y de responder de manera eficaz a las demandas de los pueblos y de los ciudadanos.

Asimismo a los candidatos se les pidió desarrollar campañas con total apego a la ley y un gran respeto hacia los ciudadanos e incluir en sus propuestas el fomento de la salud, atención a los enfermos, el apoyo subsidiario a los pobres mediante la creación de empleos.

Así como el compromiso con los jóvenes y dotar a la comunidad de los servicios básicos.

“También los llamamos (a los candidatos) a no aceptar compromisos con bandas criminales y a no hacer promesas que no estén seguros de cumplir para ganar votos”, dijo el arzobispo de Acapulco al leer mensaje pastoral con motivo del proceso electoral.

Asimismo se hizo un llamado a los partidos políticos a proponer candidatos honestos y con alta solvencia moral, capaces de asumir las responsabilidades públicas y de responder de manera eficaz a las demandas de los pueblos y de los ciudadanos.

Mientras que a los candidatos se les invitó a desarrollar campañas con total apego a la ley y gran respeto hacia los ciudadanos.

Durante el mensaje con motivo del proceso electoral, se hizo un llamado a los ciudadanos a interesarse y a participar en la vida pública de su localidad y conocer a los candidatos de las diferentes formaciones políticas y analizar si son confiables y si buscan el bien común.

“Les llamamos a conocer las plataformas electorales y las ideologías de los partidos que los postulan. Y, por tanto, les invitamos a ejercer su derecho al voto razonado, libre y secreto, un voto digno que no se vende ni se compra. Les hacemos también el llamado a colaborar con las autoridades electas en el ejercicio de un buen gobierno, a vigilarlas para que se conduzcan hacia el bien común”, dijo el arzobispo durante el mensaje pastoral.