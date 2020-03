Piden asociaciones reforzar protocolos en escuelas contra Covid-19

Asociaciones civiles en Acapulco solicitaron a la Secretaría de Salud y de Educación en Guerrero a reforzar las medidas preventivas contra el Coronavirus porque argumentaron que no existe un protocolo adecuado y temen que los casos comiencen a incrementar en las próximas semanas.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Coprera en Acapulco, el presidente de la asociación Construyendo Ciudadanía, Isaías Arellano Maldonado, lamentó que no haya filtros en la entrada de las escuelas y no se regresan a los niños que llegan con tos, gripe y fiebre a clases. Estado Inicia Acapulco fin de semana con una ocupación hotelera del 64.1 por ciento

"Nos preocupa porque a pesar que estamos en la fase uno, no podemos confiarnos, falta mucho en las escuelas no hay filtros de prevención los niños asisten a clases enfermos, necesitamos que las autoridades refuercen los protocolos", expresó.

Por su parte, la doctora, Olga Rodríguez Bello, lamentó que en algunos planteles ni siquiera cuentan con jabón para manos ni gel antibacterial, mucho menos agua potable lo que aumenta el riesgo de contagio en los niños de todos los niveles.

"Me he dado cuenta que no hay nada de información en las escuelas, no hay control de los niños que van con fiebre, no se deben recibir a los niños enfermos y si están entrando a las escuelas", detalló.

Cabe mencionar que, actualmente en Guerrero se tienen 7 casos sospechosos de Covid - 19 que están siendo analizados en laboratorio y este sábado se prevé que se tengan los resultados para descartar o confirmar a cada paciente.